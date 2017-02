Lei Lei am Faschingsdienstag – „Villacher Fasching 2017“ im ORF

Außerdem: „Steirerland im Narreng’wand“ und „Karlicher Fasching“

Wien (OTS) - Ein kräftiges Lei Lei mit dem Prinzenpaar, der Garde und den Publikumslieblingen aus Villach – am Faschingsdienstag, dem 28. Februar 2017, heißt es einmal mehr um 20.15 Uhr in ORF 2 „Bühne frei für alle Närrinnen und Narren!“ Dann sorgen die Höhepunkte der aktuellen „Villacher Faschings“-Sitzung für einen schwungvollen Ausklang der närrischen Zeit. Unter der Regentschaft von Prinz Fidelius LXII., Alexander Wrussnig, und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Valentina I., Valentina Kaspitz, ziehen die Publikumslieblinge der Gilde auch heuer wieder alle Spaßregister. Für beste Unterhaltung sorgen auf der Bühne des Villacher Kongresszentrums unter anderem der „EU-Bauer“ Manfred Tisal, Sonja Juchart und Franz Kleinbichler, der „NOSTE“ Manfred Obernosterer, „Die Blogger“ Manuel Gutleb, Hannes Höbinger, Eva Mion und Stefan Gaggl.

Die Highlights des „Villacher Fasching 2017“ am Faschingsdienstag um 20.15 Uhr in ORF 2

„Die Blogger“ Manuel Gutleb, Hannes Höbinger, Eva Mion und Stefan Gaggl: „Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Am besten eine Frau, die ihm erklärt, wie die ganzen Sachen funktionieren.“ Aber auch Sonja Juchart und Franz Kleinbichler liefern einander in „A schware Partie“ einen pointierten Schlagabtausch.

Noch mehr Narrentreiben am Faschingsdienstag 2017 im ORF-TV

Der größte Narrenumzug Österreichs geht am Faschingsdienstag in der Grazer Innenstadt über die Bühne. Der ORF Steiermark überträgt „Das Steirerland im Narreng’wand – Graz schön komisch“ live um 13.15 Uhr in ORF 2 vom Grazer Hauptplatz. Einzigartig dekorierte Wagen, bunte Masken, kreative Kostüme und zahlreiche Närrinnen und Narren prägen beim Grazer Faschingsumzug der „Kleinen Zeitung“ wieder das Straßenbild der Innenstadt. Die Moderatoren sind: Sigrid Maurer, Erich Fuchs und Oliver Zeisberger. Zum Höhepunkt des närrischen Treibens bietet die „Barbara Karlich Show“ (16.00 Uhr, ORF 2) einen Mix aus Musik, Kabarett und Satire. Zu Barbaras höchst unterhaltsamen Gästen zählen neben Peter Lodynski und Gerhard Ernst mit Norbert Schneider und Gerald Pichowetz auch ein zukünftiger und ein ehemaliger „Dancing Star“. Darüber hinaus ist der Fasching auch Thema bei „Guten Morgen Österreich“, „heute leben“, „Frisch gekocht“ und im Programm von ORF III.

