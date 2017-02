Humorvoller „ORF III Themenmontag“: „Seinerzeit“ mit Teddy Podgorski, „Sternstunden und alte Hüte“ mit Otto Schenk

Wien (OTS) - Am Rosenmontag, dem 27. Februar 2017, bietet ORF III Kultur und Information einen humorigen „Themenmontag“ mit beliebten TV-Persönlichkeiten der Vergangenheit und Gegenwart. In „Seinerzeit“ (20.15 Uhr) bereichern österreichische Superstars der Unterhaltung den Abend mit einem Feuerwerk an Pointen und Anekdoten. Peter Alexander, Fritz Eckhardt, Heinz Holecek, Hans-Joachim Kulenkampff, Marcel Prawy und Otto Schenk sind in dieser Aufzeichnung aus dem Jahr 1989 zu Gast bei Teddy Podgorski und erinnern an humorvolle Begebenheiten bzw. necken einander, bis kein Auge mehr trocken bleibt. Anschließend präsentiert Otto Schenk in „Sternstunden und alte Hüte“ (21.45 Uhr) die Höhepunkte seiner Leseprogramme. Von Theatergeschichten bis zum Halleyschen Kometen, von Dirigentenparodien bis zu seinen Witzen gibt es ein Dakapo für Glanzlichter und Sternstunden des Schenk’schen Humors. Außerdem: ein Wiedersehen mit den besten Szenen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten, in denen der Publikumsliebling mit Starkomödianten wie Helmuth Lohner, Alfred Böhm, Oskar Czerwenka und vielen anderen die gelungensten Sketches aufnahm.

