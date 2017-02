Wien-Leopoldstadt: Drei Festnahmen

Wien (OTS) - Am 24. Februar 2017 beobachteten Polizisten in Zivil gegen 17.30 Uhr einen Suchtgiftdeal, in Folge dessen drei 17-jährige Beschuldigte festgenommen werden konnten. Insgesamt wurden 17 Baggies mit Marihuana sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at