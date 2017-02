KORREKTUR zu OTS0148 – SPÖ-Termine von 27. Februar bis 5. März 2017

„BeSt³ 2017“-Besuch von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid NICHT am Mittwoch, 1. März, sondern am Donnerstag, 2. März 2017 um 9.00 Uhr

Wien (OTS/SK) -

Bitte beachten Sie, dass der in unserer Wochenvorschau (OTS0148) angekündigte Termin „Bildungsministerin Sonja Hammerschmid besucht die 'BeSt³ 2017“, die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung (Wiener Stadthalle, Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien)' NICHT am Mittwoch, 1. März 2017, um 9.30 Uhr stattfindet, sondern am Donnerstag, 2. März 2017, um 9.00 Uhr. (Schluss) mb/ve

