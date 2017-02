NMS-Direktorin Andrea Walach am 25.2. im Ö1-„Journal zu Gast“

Wien (OTS) - Die Zahl der Schüler, die eine andere Sprache als Deutsch als Umgangssprache haben wird immer größer – eine in der ablaufenden Woche veröffentliche Statistik hat es gezeigt. Wolfgang Werth spricht mit der Direktorin der Neuen Mittelschule Gassergasse in Wien-Favoriten, Andrea Walach, über die Konsequenzen dieser Entwicklung für den schulischen Alltagsbetrieb – am Samstag, den 25. Februar im „Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ um 12.00 Uhr auf Österreich 1.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at