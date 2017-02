Bund-Länder Arbeitsgruppe tagt am Samstag, 25.2.2017

Wien (OTS) - Am Samstag, 25.2.2017 findet ein Treffen der von der Bundesregierung und den Landeshauptleuten gemeinsam eingesetzten Bund-Länder Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt statt.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen um ca. 11.30 Uhr an den Pressestatements im Anschluss an die Sitzung teilzunehmen.

Wir ersuchen, am Eingang einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

