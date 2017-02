Vitouch: „Universitäten als Inbegriff der Urbanität“

Mapping UniverCities: uniko-Tagung zu den Beziehungen zwischen Alma Mater und ihrer Stadt

Wien (OTS) - Die Universitäten seien frei nach Konrad Paul Liessmann „der Inbegriff dessen, was man Urbanität nennen könnte", erklärte der Präsident der Universitätenkonferenz (uniko) und Rektor der Universität Klagenfurt Oliver Vitouch in seinem Grußwort anlässlich der von der Universität Innsbruck und der uniko gemeinsam ausgerichteten, international besetzten Tagung Mapping UniverCities, die gestern an der Leopold-Franzens-Universität eröffnet wurde und heute ebendort mit einer Diskussion „Die Hohe Schule der Stadt“ beschlossen wird. Der Gastgeber und Rektor der Universität Innsbruck Tilmann Märk hob in seinem Vortrag hervor, das Zusammenleben zwischen Städten und Universitäten sei entscheidend für den Erfolg, der „Mehrwert“ für die Städte durch ihre Universitäten allerdings nicht allgemein bekannt.

So sei etwa die Universität Innsbruck mit ihren knapp 30.000 Studierenden und rund 5000 Beschäftigten (wissenschaftliches und allgemeines Personal) der bedeutendste „Player“ in Forschung, Entwicklung, Bildung und bei „Lebenslangem Lernen“ im Westen Österreichs, betonte Rektor Märk. Man könne angesichts des hohen Anteils von Studierenden aus dem Ausland und der internationalen Kooperationen an der eigenen Universität diese als „Fenster zur Welt“, und zwar in beide Richtungen, bezeichnen. Märks Schlussfolgerung: „Universitäten agieren als Mittler des Wandels innerhalb der urbanen Gemeinschaft und bestimmen deren sozioökonomisches Schicksal.“ Zudem sei es notwendig, die öffentliche Aufmerksamkeit dafür zu heben und Kommunikation sowie Projekte innerhalb der Stadtverwaltung zu pflegen. – Was am Donnerstagnachmittag zehn heimische Universitäten eindrucksvoll unter Beweis stellten, als sie vor interessiertem Publikum ausgewählte Kooperationsprojekte zwischen österreichischen Städten und Universitäten präsentierten.

