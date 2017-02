ÖVP - T E R M I N E

KW 9 von 27. Februar 2017 bis 5. März 2017

MONTAG, 27. Februar 2017

10:00 BM DI Andrä Rupprechter lädt zum Pressegespräch mit anschließender Veranstaltung "Wald.Region.Zukunft – Die Kraft des Waldes für die Regionen" (Schloss Ottenschlag, Schloss 1, 3631 Ottenschlag)

11:00 BM Sebastian Kurz nimmt an der High Level OSCE Chairmanship Conference "Freedom of the Media in the Western Balkans" teil (Hofburg, 1010 Wien)

13:30 BM DI Andrä Rupprechter besucht die IMC Fachhochschule Krems (Am Campus Krems, 3500 Krems)

20:00 BM Mag. Wolfgang Sobotka besucht den "66. Polizeiball Oberösterreich" (Brucknerhaus, Untere Donaulände 7, 4010 Linz)

20:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht die "Rudolfina Redoute" (Hofburg, 1010 Wien)

Besuchstag von BM Dr. Sophie Karmasin (Salzburg)

VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Energieministerrat teil (Brüssel)

DIENSTAG, 28. Februar 2017

10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

18:30 Rede des Zweiten Präsidenten des Nationalrates Karlheinz Kopf anlässlich der Konferenz "25 Jahre diplomatische Beziehungen Österreich – Kasachstan" (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15, 1040 Wien)

19:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt am "Alpbach-Dinner 2017" teil (RZB Sky, Am Stadtpark 9, 1030 Wien)

BM DI Andrä Rupprechter nimmt am EU-Rat für Umwelt teil (Brüssel)

MITTWOCH, 1. März 2017

10:00 Plenum des Nationalrates (Parlament)

11:20 Pressekonferenz mit BM DI Andrä Rupprechter zum Thema "Elektromobilität: Erfolgsbilanz der Modellregionen" (BMLFUW, Stubenbastei 5, 1010 Wien)

13:00 Festworte von VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner zum Neubau des IMP Gebäude (Campus-Vienna-Biocenter 1, 1030 Wien)

13:45 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm empfängt eine Schülergruppe des Technikums Linz zur politischen Diskussion (Parlament, 1017 Wien)

18:30 BM DI Andrä Rupprechter nimmt am "Heringsschmaus" der Regionalmedien Austria teil (Meierei am Stadtpark, Am Heumarkt 2, 1030 Wien)

DONNERSTAG, 2. März 2017

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien)

10:00 VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner im Klub der Wirtschaftspublizisten (Klub der Wirtschaftspublizisten, Bauernmarkt 6, 1010 Wien)

10:00 StS Dr. Harald Mahrer besichtigt den Lakeside Science und Technology Park und trifft das Rektorat der AAU (Universitätsstraße 65, 9020 Klagenfurt)

10:00 Grußworte von Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec anlässlich des "15. ordentlichen Landesseniorentages" (VAZ, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten)

10:30 Pressekonferenz mit BM DI Andrä Rupprechter zum Thema "Pfiat di Sackerl" (BMLFUW, Stubenring 1, 1010 Wien)

12:30 Pressekonferenz mit BM DI Andrä Rupprechter zum Thema "GAP-Reform, Brexit und Co – Agrarpolitik in Zeiten des Umbruchs" (BMLFUW, Stubenring 1, 1010 Wien)

12:30 StS Dr. Harald Mahrer nimmt am Mangement Club Lunch "Innovation als Zukunftsfrage" teil (Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, 9020 Klagenfurt)

15:00 StS Dr. Harald Mahrer nimmt am "Raiffeisen Konjunktur Forum" teil (Casino Velden, am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee)

17:00 BM Dr. Sophie Karmasin bei der Best of Talent – Auszeichnung "Die besten Lehrbetriebe Österreichs" (Wirtschaftskammer Österreich, Julius-Raab-Saal, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien)

17:30 Podiumsdiskussion mit BM DI Andrä Rupprechter zum Thema "Klimaschutz braucht die Energiewende" anlässlich des "neuLand Baukongress 2017" (Europacenter, Messeplatz 1, 4600 Wels)

19:00 StS Dr. Harald Mahrer nimmt an "Start-up: Innovation, Chancen und Wachstum durch Unternehmensgründung" teil (Businesstower Völkermarkt, Nobel Straße 1, 9100 Völkermarkt)

FREITAG, 3. März 2017

08:30 Betriebsbesuch von StS Dr. Harald Mahrer (Firma Schwing GmbH, Friedrich-Wilhelm-Schwing-Straße 1, 9431 St. Stefan im Lavanttal)

09:30 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf empfängt die Vizepräsidentin des Senats der Tschechischen Republik M. Horksá zu einem Arbeitsgespräch (Parlament, 1017 Wien)

10:00 VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner und BM DI Andrä Rupprechter besuchen die Energiesparmesse (Welios, Weliosplatz 1, 4600 Wels)

10:00 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf, ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka, die Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Enquete zum Thema "Was Frauen wollen!" teil (Parlament, 1017 Wien)

13:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt an der "Jahresauftaktveranstaltung des Senats der Wirtschaft" teil (Europacenter, Messeplatz 1, 4600 Wels)

SAMSTAG, 4. März 2017

10:00 Referat von der Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm bei der Veranstaltung der ÖVP Frauen Burgenland anlässlich des "Internationalen Frauentages" (ÖVP Haus, Ing. Julius Raab Straße 7, 7000 Eisenstadt)

