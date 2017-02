Austro Control bester Arbeitgeber Österreichs

In einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins „trend“ kommt Austro Control auf Platz 1 der besten Arbeitgeber in der Kategorie Verkehr und Logistik

Wien (OTS) - Austro Control gehört laut einer aktuellen Umfrage zu den besten Arbeitgebern in Österreich. In der Sparte Verkehr und Logistik belegt das Unternehmen Platz 1, insgesamt, unter allen Unternehmen in Österreich, den zweiten Platz. Das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista ermittelte dafür gemeinsam mit der Karriereplattform kununu und dem „trend“, welche 300 Unternehmen Österreichs als Arbeitgeber am beliebtesten sind und von den Arbeitnehmern weiterempfohlen werden.

Für die Studie wurden tausende Arbeitnehmer um ihr Urteil zu mehr als 1.000 Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitern aus 20 Branchen gebeten. Insgesamt bildeten mehr als 70.000 Bewertungen aus verschiedenen Quellen die Basis für die Rangliste.

„Diese Auszeichnung ist für uns sehr erfreulich und bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen: Wichtig ist das Vertrauen in die Mitarbeiter, deren Entscheidungsfreudigkeit und Eigenständigkeit zu fördern und vor allem Zukunftsperspektiven für das Unternehmen zu schaffen. Darüber hinaus bietet Austro Control attraktive Rahmenbedingungen. Angefangen von den Weiterbildungsmöglichkeiten über Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge bis hin zu einer guten Bezahlung“, sagt Austro Control CEO Heinz Sommerbauer in einer ersten Reaktion.

Austro Control sucht Fluglotsinnen und Fluglotsen – jetzt bewerben!

„Mich fasziniert an meinem Job die tägliche Herausforderung, gemeinsam mit meinen Kollegen für Sicherheit im Flugverkehr zu sorgen“, sagt Jasmin Schuster, seit 5 Jahren Fluglotsin im Bereich Überflugskontrolle bei Austro Control. „Bei uns stehen immer Teamwork und Eigenverantwortung im Vordergrund, und das schafft ein sehr angenehmes Arbeitsklima“.

Wer selbst beim besten Arbeitgeber in Österreich tätig sein will, hat jetzt die Chance dazu. Austro Control sucht Maturantinnen und Maturanten, die luftfahrtbegeistert sind, über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen und sich als Fluglotsen einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeit stellen wollen. Für den Herbstkurs werden jetzt bereits Fluglotsen-Trainees gesucht.

Bewerbungen sind ab sofort auf www.austrocontrol.at möglich.

