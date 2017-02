Wienbibliothek: Al Cook live.

Geburtstag, Buchpräsentation, Übernahme der Sammlung, Konzert

Wien (OTS) - Die Wienbibliothek arbeitet seit 2015 am Aufbau eines „Populärkulturellen Archivs“ und übernimmt am 27. Februar 2017 eine Sammlung an Fotos, Lebensdokumenten, Korrespondenzen, Presseartikeln und Arbeitsmaterialien zu den Platten- und CD-Projekten von Al Cook.

Al Cook feiert an diesem Abend seinen 72. Geburtstag in den Räumlichkeiten der Wienbibliothek. Frank Hoffmann liest aus der 2016 erschienen Autobiografie Al Cooks: „Kein Platz für Johnny B. Goode. Blues als Rebellion gegen den Zeitgeist“. Walter Gröbchen spricht mit Al Cook über das 770 Seiten starke Werk, das nicht nur seinen Werdegang als Musiker beschreibt, sondern auch das soziale Umfeld und die Entwicklung der einschlägigen Szene thematisiert.

Im Anschluss spielt Al Cook live!

Der 1945 als Alois Koch in Bad Ischl geborene Sänger, Gitarrist und Komponist ist im Lauf der Jahrzehnte zur geachteten Fix-Größe des hiesigen Kulturlebens gereift – wenn auch in der teils selbstgewählten, teils fremdbestimmten Rolle des Einzelgängers und Exoten. Vom Rock’n’Roll der 50er Jahre zum „White King of Black Blues“ war es für den gelernten Mechaniker ein stringenter, logischer ja zwingender Weg, von dem er bis heute nicht abgewichen ist. Als Autodidakt erlernte Al Cook alle Spielarten und Gesangstechniken des Blues, begeisterte unzählige Nachwuchstalente und spätere Mitstreiter – und sieht sich ungebrochen als Bewahrer und Verteidiger der Historie, Authentizität und unverfälschten Emotionalität des Genres.

27.02.2017

Al Cook live. Geburtstag, Buchpräsentation, Übernahme der Sammlung, KonzertLesesaal der Wienbibliothek im Rathaus

Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Stiege 6 (Glaslift), 1. Stock

Eintritt frei! U.A.w.g.

http://www.wienbibliothek.at/veranstaltungen-ausstellungen/veranstaltungskalender/al-cook-live-geburtstag-buchpraesentation

Informationen auch unter www.wienbibliothek.at





Rückfragen & Kontakt:

Suzie Wong

Wienbibliothek im Rathaus (MA 9)

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-84926

E-Mail: suzie.wong @ wienbibliothek.at