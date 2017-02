Einladung Pressekonferenz "Master in Sachen Berufsorientierung"

Österreichweites Vorreitermodell an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich startet in die zweite Runde

St. Pölten (OTS) - Die Vielfalt der Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten macht Berufsorientierungsangebote für unsere Jugend immer wichtiger. In einer gemeinsamen Initiative und mit Unterstützung der Sozialpartner AKNÖ und WKNÖ wurde daher im Vorjahr an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich ein in Österreich einzigartiger Schwerpunkt „Berufsorientierung“ in der Lehrerausbildung bis hin zu einem eigenen Masterlehrgang etabliert.

Im März startet dazu nun die zweite Runde. Eine erste Bilanz zu den Berufsorientierungs-Aktivitäten und Details zum Masterlehrgang präsentieren wir Ihnen in einer gemeinsamen Pressekonferenz unter dem Titel

Master in Sachen Berufsorientierung – Österreichweites Vorreitermodell an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich startet in die zweite Runde

Sonja Zwazl , Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Markus Wieser , Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und

HS-Prof. Mag. Dr. Norbert Kraker, Vizerektor Pädagogische Hochschule Niederösterreich

zu der wir hiermit herzlich einladen.

Wann: Freitag, 3. März, 11:00 Uhr

Wo: Seminarzentrum Schwaighof, Landsbergerstraße 11, 3100 St. Pölten

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen!

