Peter Pilz am 26.2. zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“

Wien (OTS) - Im Rahmen der wieder aufgeflammten Eurofighter-Diskussion fordert Grünen-Abgeordneter Peter Pilz vehement einen neuerlichen U-Ausschuss. Am Sonntag (26.2.2017) ist der Aufdecker zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“ und spricht mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl über seine Streitlust und den Vorwurf der Selbstdarstellung. Er erzählt, warum er trotz seiner Abneigung gegen Berufspolitiker genau diesen Weg eingeschlagen hat und er spricht über seine stillen Momente – beim Fliegenfischen und in seiner Hütte auf der Alm.

Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3.

