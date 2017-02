RK-Terminvorschau vom 27. FEBRUAR bis 10. MÄRZ 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 27. FEBRUAR bis 10. MÄRZ 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MONTAG, 27. FEBRUAR 18.30 Uhr, Informations-Abend zum Frauenlauf mit BV Markus Rumelhart und Frauenlauf-Organisatorin Ilse Dippmann (Amtshaus Mariahilf, 6., Amerlingstraße 11, 1. Stock, Festsaal) DIENSTAG, 28. FEBRUAR 15.00 Uhr, Diplom-Verleihung an AbsolventInnen der bafep21 durch StR Jürgen Czernohorszky (Rathaus, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (Amtshaus, 2., Karmelitergasse 9, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.30 Uhr, Info-Abend zum Projekt „Partizipatives Budget“ mit BVin Schaefer-Wiery (Amtshaus Margareten, 5., Schönbrunner Straße 54, 2. Stock, Festsaal) MITTWOCH, 1. MÄRZ 10.00 Uhr, Präsentation der Befragung zur „Tourismusgesinnung der Wiener Bevölkerung“ mit Wien-Tourismus-Direktor Norbert Kettner, Anmeldung erforderlich (Café Landtmann, 1., Universitätsring 4, Löwel Zimmer) 10.00 Uhr, Jahrespressekonferenz der Vienna Film Commission mit GFin Marijana Stoisits (METRO Kinokulturhaus, Eric- Pleskow-Saal, 1., Johannesgasse 4) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Walter Asmus und Werner Urbanek durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, „Stadtmenschen“-Sprechstunde mit GR Tanja Wehsely und BV Markus Rumelhart (Amtshaus Mariahilf, 6., Amerlingstraße 11) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5) DONNERSTAG, 2. MÄRZ 09.00 Uhr, 20. Wiener Gemeinderat 10.00 Uhr, Pressetermin anl. Eröffnung von zwei neuen Ausstellungen im Kunst Haus Wien (Kunst Haus Wien, 3., Untere Weißgerberstraße 13) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 3. MÄRZ 09.00 Uhr, 14. Wiener Landtag MONTAG, 6. MÄRZ 14.00 Uhr, Überreichung der Einsatzmedaille des Landes Wien an Mesut Uysal durch StRin Ulli Sima (Rathaus, Steinsaal I) DONNERSTAG, 9 MÄRZ 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Robert Pulai und Josef Rejmar sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Ulrike Kornmayer durch GRin Tanja Wehsely (Rathaus, Wappensaal)

