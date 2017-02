Gemeindealpe Mitterbach: Event-Wochenende mit Slopestyle und Nash Tour

LR Wilfing: „Abwechslungsreiches Programm“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 4. und 5. März wartet auf der Gemeindealpe Mitterbach wieder ein ereignisreiches Wochenende mit jeder Menge Fun & Action für alle Wintersportbegeisterten. „Mit den Landesmeisterschaften im Slopestyle ist auf der Gemeindealpe für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Voll auf ihre Kosten kommen auch alle Nachwuchstalente, die an diesem Wochenende speziell gefördert werden. Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Jahren dürfen sich im Rahmen der Nash-Tour, bei der der ‚Next Austrian Snow Hero‘ gesucht wird, auf einem und zwei Brettern unter Beweis stellen. Bereits am Samstag findet ein Workshop statt, bei dem die Kids auf den Bewerb am Sonntag vorbereitet werden. Dort besteht dann die Möglichkeit, sich fürs große Nash Finale zu qualifizieren“, informiert Landesrat Mag. Karl Wilfing.

„Alle, die am Slopestyle-Event teilnehmen wollen, können sich auf www.eastcup.at dafür anmelden. Für Kinder und Jugendliche ist ein Startgeld in der Höhe von 6 Euro zu entrichten, für Erwachsene kostet die Teilnahme 9 Euro. Wichtig ist, dass für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Helmpflicht besteht“, erklärt NÖVOG-Geschäftsführer Dr. Gerhard Stindl.

Die Gemeindealpe hat sich vor einigen Jahren komplett neu positioniert und von den umliegenden Familienskigebieten abgegrenzt. Mit dem größten Snowpark, der steilsten Piste Niederösterreichs und der neuen Funslope richtet sie sich vor allem an ambitionierte Wintersportlerinnen und -sportler. Die Gemeindealpe punktet aber nicht nur mit ihrem sportlichen Angebot, sondern auch mit einer Vielzahl an Events, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Ein weiteres Highlight in der heurigen Wintersaison ist das beliebte Gmoa Oim Race am 18. März.

Nähere Informationen: Büro LR Wilfing, Florian Liehr, Telefon 02742-9005/12324, e-mail florian.liehr @ noel.gv.at, NÖVOG, MMag. Martin Prikoszovich, Telefon 02742/36 09 90-13, E-Mail noevog.presse @ noevog.at, www.noevog.at, www.gemeindealpe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Quixtner, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse