GRIP - Das Motormagazin: "Dets Top 3 der Sportwagenschnäppchen"

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3569264

Sendetermin: Sonntag, 26. Februar 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II

GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht seine persönlichen PS-Favoriten. Außerdem: "Auto-Auktion in Düsseldorf", "Der Pannendienst-Check", "Der neue Mercedes-AMG E 63 S", "GRIP zahlt!" und "Top 3 der Tuning SUV`s"

Schmales Budget, aber doch volle Power? GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller behauptet, das geht. Welchen Wagen gibt es mit möglichst viel PS zu einem möglichst schmalen Kurs? Ein paar Tausend Euro genügen bereits, um sich einen gebrauchten Eckenwetzer mit satter Leistung zu ziehen. Er findet einen Alpina B3, ein technisch verfeinerter 3er-BMW mit 280 PS. Außerdem einen Jaguar S-Type mit jeder Menge Luxus, dickem V8-Motor und knapp 400 PS. Der Dritte im Bunde ist ein Mercedes C32 AMG mit 3,2 Liter-V6-Kompressor und 354 PS. Det gibt Tipps zum Gebrauchtkauf und kürt seine persönliche Nr.1.

GRIP bei einer besonderen Autoauktion in Düsseldorf: Einmal pro Monat versteigert die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen bis zu 100 Behördenfahrzeuge. Egal ob ausrangierte oder beschlagnahmte Autos:

Für die "Stammgäste" dort ist bei der großen Auswahl immer etwas dabei. Allerdings muss die Katze im Sack gekauft werden, denn den Motor zu starten ist verboten. GRIP geht mit den cleveren Schnäppchenjägern auf "Beutezug".

Mit einer Panne liegen bleiben und nichts geht mehr - der absolute Albtraum! Rettung in der Not versprechen diverse Pannendienste. Doch welche Anbieter sind wirklich kompetent? GRIP macht den Praxistest mit versteckter Kamera und checkt vier Pannendienste. Wer macht den mit Fehlern präparierten Test-Pkw wieder flott?

Der Liebling aller Taxifahrer - jetzt mit über 600 PS! GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann lässt den neuen AMG E63 S in Spanien von der Kette! Ist das der einzig wahre "Wolf im Schafspelz"? Wie kommt er bei der fachkundigen Tuning-Gemeinde an? Die stärkste E-Klasse aller Zeiten im harten GRIP-Check!

GRIP testet das geballte Autowissen an Tankstellen und in der Waschstraße. Martin Gerstenberg ist wieder als Quizmaster unterwegs! Für jede richtige Antwort gibt es an der Waschstraße zehn Euro, und an der Tankstelle zahlt die GRIP die komplette Rechnung. Wer Bescheid weiß, gewinnt!

Und: Matthias Malmedie stellt seine "Top 3" der extremsten Tuning-SUVs vor.

"GRIP - Das Motormagazin" am 26. Februar 2017 um 18:00 Uhr bei RTL II

Über "GRIP - Das Motormagazin": Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Programmkommunikation

Hannes Gräbner

089 - 64185 6522

hannes.graebner @ rtl2.de