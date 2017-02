Wiener Einkaufsstraßen verlosen exklusive CD mit Falcos ersten Songs

Limited Edition „Falcos 1.“ vor 10 Jahren mit bis dahin unveröffentlichten Frühwerken erschienen

Wien (OTS) - Ab heute verlosen die Wiener Einkaufsstraßen 60 Stück der 2007 erschienenen Exklusiv-CD „Falcos 1.“. Diesen Monat wäre Falco 60 Jahre alt geworden. Auf der Sonderedition wurden seine frühesten Studioaufnahmen aus dem Jahr 1979, „Chance to Dance“ und „Summer“, erstmals veröffentlicht. Das Gewinnspiel läuft bis 2. März auf Facebook: https://facebook.com/einkaufsstrassen

„Falcos 1.“ enthält beide Songs im Original und in bearbeiteten Versionen sowie ein Interview mit dem Produzenten. Nach einer Release Party im Wiener U4 wurde die auf 50.000 Stück limitierte CD in Unternehmen an Kunden verteilt. Anlass war damals das 15-jährige Jubiläum der Wiener Einkaufsstraßen.

„Falco ist ein echtes Wiener Original und hat die österreichische Musikbranche tief geprägt. In den ersten Songs, die er mit Anfang 20 aufgenommen hat, zeichnet sich sein einzigartiger Stil bereits deutlich ab“, sagt Erwin Pellet, Repräsentant der Wiener Einkaufsstraßen.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Einkaufsstraßen-Management, Wirtschaftskammer Wien

Mag. Thomas Mitzka

Tel.: +43 1 514 50 - 6704

thomas.mitzka @ wkw.at

www.einkaufsstrassen.at