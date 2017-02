Mag. Rainer Rößlhuber neuer Geschäftsführer der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO)

Wien (OTS) - Mag. Rainer Rößlhuber wurde gestern vom BSO-Präsidium zum neuen Geschäftsführer der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) bestellt und folgt damit Mag. Barbara Spindler-Oswald, MBA nach.

Mag. Barbara Spindler-Oswald kann auf eine neunjährige Funktionsperiode zurückblicken, in der sich die Österreichische Bundes-Sportorganisation zu einer modernen Serviceeinrichtung entwickelt hat. Höhepunkte waren unter anderem der Ausbau des Mitgliederservice, die Entwicklung des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2013 sowie die Initiative für die tägliche Bewegungseinheit.

Mit dem neuen Geschäftsführer Mag. Rainer Rößlhuber übernimmt ein erfahrener Sportmanager die BSO-Geschäftsstelle. Der 41-jährige Salzburger ist seit 2007 Generalsekretär der SPORTUNION Österreich und war in der Bundes-Sportorganisation in den letzten Jahren bereits in verschiedenen Funktionen aktiv. Er ist Mitglied des Expertenrats für Integration im Handlungsfeld Sport und Freizeit der Österreichischen Bundesregierung sowie des ORF-Stiftungsrats. Der begeisterte Ausdauersportler Rößlhuber wird seine Aufgaben für den österreichischen Sport im April aufnehmen.

