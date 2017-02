Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner: „Trauer um Sabine Oberhauser“

„Mit ihr hat unser Land eine verlässliche Partnerin in der Sozialpartnerschaft und in der Politik verloren“

Wien (OTS) - „Mit Sabine Oberhauser hat Österreich eine genauso kompetente wie engagierte und anerkannte Politikerin verloren. Sie hat sich in der Politik und davor in der Sozialpartnerschaft stets als verlässliche Partnerin erwiesen“, zeigt sich Peter Haubner, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB), vom Tod der Gesundheitsministerin betroffen.

„Darüber hinaus gilt es dem warmherzigen und humorvollen Menschen Sabine Oberhauser Respekt zu zollen. So werden wir sie in Erinnerung behalten. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen, Freunden und Weggefährten“, so der Wirtschaftsbund-Generalsekretär.

