Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 24. Februar 2017; Leitartikel von Carmen Baumgartner-Pötz: "Versuche, das eigene Fell zu retten"

Innsbruck (OTS) - Cui bono? Wem hilft die Aufklärung des Eurofighter-Beschaffungsvorgangs und wer verfolgt welche Interessen? Selbstschutz zählt im aktuellen Politkrimi jedenfalls mehr als Selbstlosigkeit.

Bei der Durchleuchtung des Abfangjägerkaufs bzw. der Vorgänge darum durch die Strafverfolgungsbehörden und sehr wahrscheinlich auch im U-Ausschuss geht es nicht nur um eine Milliarde Euro, die die Republik im besten Fall zurückbekommen könnte. Das rücken zwar vom Verteidigungsminister abwärts alle irgendwie involvierten Personen derzeit in den Mittelpunkt, doch die zahlreichen Nebenschauplätze sind mindestens genauso interessant.

Da ist zum einen der machtbewusste Hans Peter Doskozil, der seit vergangenem Frühjahr in der Rossauer Kaserne am Donaukanal das Sagen hat. Kommt es durch sein Vorantreiben der Causa tatsächlich zu einer Anklage bzw. einer Verurteilung von Airbus, darf er getrost als Held gefeiert werden. Auch seine SPÖ wird etwas vom Glanz abbekommen – freilich nur das derzeitige Duo Kern/Doskozil.

Dafür nehmen sie in Kauf, dass ihr Parteifreund und glücklose Anti-Eurofighter-Minister Norbert Darabos intensive Vergangenheitsbewältigung betreiben muss. Ebenso wie Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, dem Peter Pilz gestern ziemlich ungeniert ausgerichtet hat, dass er ihn für den wahren Drahtzieher des Doch-nicht-Vertragsausstiegs hält, und nun wissen will, was sich damals 2007 hinter den Kulissen abgespielt hat.

Apropos Peter Pilz: Der erlebt dieser Tage einen Dauerhöheflug, den man ihm auch kaum verdenken kann. Schließlich hat er jahrelang in Sachen Eurofighter recherchiert. Zur Erinnerung: Im ersten U-Ausschuss vor zehn Jahren hat man dank ihm erfahren, wie teuer eine Pressekonferenz sein kann (knapp 100.000 Euro, wenn sie das Ehepaar Rumpold macht), und dass manche hochrangigen Militärs mit Waffenlobbyisten fast schon familiär verbandelt waren. Auch wenn Pilz’ Geltungsdrang für viele schwer erträglich ist: Der Grüne bohrt in Wunden – und es geht ihm, persönliche Bühne hin oder her, um die Aufdeckung von Missständen.

Die FPÖ hat wenig zu verlieren, eher im Gegenteil: Mit Karl-Heinz Grasser, Finanzminister zum Beschaffungszeitpunkt, ist die Strache-FPÖ schon lange fertig,

Jörg Haider kann sich für nichts mehr verteidigen. Und die Volkspartei? Die hat den Schwarzen Peter gezogen, fällt doch der Kampfjet-Kauf in die Zeit von Parteiübervater Wolfgang Schüssel. Dementsprechend fällt die Zurückhaltung aus,

will doch niemand an der selbstbewussten Pro-Eurofighter-Linie der letzten Jahre kratzen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com