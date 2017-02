Neues Volksblatt: "Bärendienst" von Markus EBERT

Ausgabe vom 24. Februar 2017

Linz (OTS) - Es darf davon ausgegangen werden, dass in der heutigen Präsidialkonferenz des Nationalrates auch über einen erneuten Eurofighter-Untersuchungsausschuss geredet wird. Offen ist, wie sehr dabei Klartext gesprochen wird — etwa in dem Sinn, dass Präsidentin Doris Bures die Grüne Klubchefin und Parteiobfrau Eva Glawischnig eindrücklich darauf hinweist, dass ihr Parteifreund Peter Pilz dem Instrument des U-Ausschusses bereits einen Bärendienst erwiesen hat. Denn wer sollte nach der bisherigen Pilz-Show noch allen Ernstes glauben, dass ein Eurofighter-Ausschuss etwas anderes wäre als ein parteipolitisches Hauen und Stechen, von dem nicht einmal die Grünen profitieren würden, weil einzig Partei-Senior Pilz selbst im Rampenlicht stehen würde (und auch möchte).

Bures könnte aber auch ihren Präsidenten-Kollegen Norbert Hofer ins Gebet nehmen, der sich einen Allparteien-Antrag wünscht, was wohl für den explizit als Minderheitenrecht konzipierten Ausschuss auch ein Bärendienst wäre. Überhaupt die FPÖ: Während Hofer vom Ausschuss ausgeht, ziert sich sein Parteichef Heinz-Christian Strache noch. Abzuwarten bleibt, wie man in der Kern-SPÖ damit umgeht, dass Pilz auch den Genossen Darabos in die Sache hineinzieht. Was nämlich nicht weniger als einen burgenländischen „Bruderkrieg“ mit dem Verteidungsminister bedeuten könnte — wohl auch mit Auswirkungen auf die Bundes-SPÖ.

