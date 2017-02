Tiefe Trauer in der Hietzinger Sozialdemokratie

Wien (OTS/SPW) - "Wir stehen fassungslos vor der erschütternden Tatsache, dass unsere Hietzinger Mandatarin und Freundin Sabine Oberhausser den Kampf gegen ihre heimtückische Krankheit verloren hat. Ihre Kraft und Tapferkeit waren unbeschreiblich. Sabine war eine liebe Freundin und vorbildliche Gewerkschafterin und Politikerin. Ihr tapferes Herz hat an der richtigen Stelle geschlagen. Sabine, du wirst in unseren Herzen weiterleben und uns ein Vorbild der Menschlichkeit bleiben! Unsere ganze Anteilnahme gilt deiner großartigen Familie", erklärte der Vorsitzende der SPÖ Hietzing, LAbg. Gerhard Schmid am Donnerstag zum Tod von Bundesministerin Sabine Oberhauser. (Schluss)

