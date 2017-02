Stöger: Tiefe Trauer und Betroffenheit über Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser

Deine Herzlichkeit, dein Engagement und deine fachliche Kompetenz werden uns sehr fehlen

Wien (OTS) - „Ich bin zutiefst bestürzt über das Ableben von Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser. Bis zuletzt war Sabine eine Kämpferin, die vielen Mut gemacht und Hoffnung gegeben hat. Sie war ein großartiger Mensch und eine Ausnahmepolitikerin, die mir als Freundin wie auch als Kollegin in der Bundesregierung sehr fehlen wird“, so Sozialminister Alois Stöger in einer ersten Stellungnahme.

Sabine Oberhauser hat sich im Laufe ihrer Karriere immer mit voller Hingabe und Engagement für die Interessen anderer eingesetzt: als Ärztin, als Gewerkschafterin, als Abgeordnete im Nationalrat und zuletzt als Gesundheits- und Frauenministerin. Ganz in diesem Sinne hat sie stets konsequent ihre Ziele verfolgt und gleichzeitig so viel Humor und Liebenswürdigkeit ausgestrahlt. „Mein ganzes Mitgefühl gilt nun ihrer Familie und ihren Angehörigen, denen ich in diesen schweren Stunden viel Kraft wünsche“, so Stöger abschließend.

