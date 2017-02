Rabmer-Koller: Wir verlieren mit Sabine Oberhauser eine herausragende Gesundheitsministerin und eine beeindruckende Persönlichkeit

Wien (OTS) - "Die gesamte Sozialversicherung trauert um Sabine Oberhauser. Sie hat Österreich nicht nur als Gesundheitsministerin, sondern vor allem als Mensch und herausragende Persönlichkeit geprägt", so Ulrike Rabmer-Koller, Vorsitzende im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. "Heute hat uns ein beeindruckender Mensch und eine verbindende Politikerin endgültig verlassen. Über alle Fraktionen und Standesinteressen hinweg, hat uns ihr Mut und die unbändige Kraft in den vergangenen Monaten tiefsten Respekt und größte Anteilnahme abgerungen. Sabine Oberhauser hat gekämpft wie eine Löwin und ihren größten Kampf gegen ihre Krankheit heute leider verloren. Wir - die Mitglieder des Verbandsvorstands, das Management und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hauptverband - trauern um einen großartigen Menschen und sind in dieser dunklen Stunde in Gedanken bei der Familie und den Angehörigen."

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

(++43-1) 71132-1120

presse @ hvb.sozvers.at

http://www.hauptverband.at