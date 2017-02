SPÖ Wien trauert um Sabine Oberhauser: Schmerzvoller Abschied von einer großen Sozialdemokratin

Häupl und Straubinger: "Unvergessliche Kämpferin wird in unseren Herzen weiter leben." Häupl und Straubinger: "Unvergessliche Kämpferin wird in unseren Herzen weiter leben."

Wien (OTS/SPW) - "Die Nachricht vom Tod Sabine Oberhausers macht uns alle tief betroffen. Sie war in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Ärztin, Gewerkschafterin, Gesundheits- und Frauenministerin. Wir verlieren eine große Sozialdemokratin, aber vor allem eine liebe Freundin. Unser tief empfundenes Mitgefühl ist in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie und allen Angehörigen", unterstreicht SPÖ-Wien-Vorsitzender Bürgermeister Michael Häupl stellvertretende für die gesamte Wiener Sozialdemokratie. ****



Sabine Oberhauser hat sich schon in der Schule für Schwächere eingesetzt, weil es sie "auf die Palme" brachte, wenn jemand ungerecht behandelt wurde – sie hat selbst gesagt: "Mich für andere einzusetzen, und vor allem einen Kampf erst dann aufzugeben, wenn alles Pulver verschossen ist, war seit meiner Schulzeit mit meiner Person verbunden." Diesem Grundsatz ist Sabine Oberhauser bis zum Schluss treu geblieben: Sie hat ihre Krankheit nie versteckt und bis zum Schluss alles gegeben.

Sabine Oberhauser hinterlässt auch politisch vieles, das bleibt und mit ihrem Namen verbunden ist: der kontinuierliche Leistungsausbau für die PatientInnen im Gesundheitssystem, die Verschärfung des NichtraucherInnenschutzes und das Vorantreiben der Gesundheitsreform, die sich nicht erst mitgestaltete seit sie das Gesundheitsressort leitete. "Sabine Oberhauser hat Österreich mitverändert und dieses Land gerechter gemacht!“, so Landesparteisekretärin Sybille Straubinger. "Ein Vorbild war sie als Frauenministerin durch ihre Stärke und ihren Kampfeswillen."



"Die Wiener Sozialdemokratie wird Sabine Oberhauser niemals vergessen. Wir werden Sie immer in unseren Herzen tragen", betonen Häupl und Straubinger abschließend. (Schluss) tr

