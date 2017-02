Brandstetter: Trauer um Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser

Wien (OTS) - "Wir trauern um eine großartige politische Persönlichkeit und einen liebenswerten Menschen", so Justizminister Brandstetter zum Ableben der Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser. "Gerade als Spiegelministerin hatten wir mit ihr stets eine enge und konstruktive Zusammenarbeit - ihr unermüdlicher Einsatz und ihre außergewöhnliche und liebenswürdige Persönlichkeit werden uns immer in Erinnerung bleiben. Es ist mir ein ehrliches und aufrichtiges Anliegen, der Familie, allen Angehörigen und WegbegleiterInnen der Verstorbenen, mein herzlichstes Beileid auszudrücken. Ich werde Sabine Oberhauser immer als eine hervorragende Persönlichkeit in Erinnerung behalten, die sich in vorbildlicher Weise bis zuletzt mit voller Kraft für dieses Land eingesetzt hat."

