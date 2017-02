3. NR-Präsident Hofer tief betroffen vom Tod Sabine Oberhausers

Wien (OTS) - Der Dritte Präsident des Nationalrates Norbert Hofer ist vom Tod von Gesundheitsministerin Dr. Sabine Oberhauser tief betroffen. Sie hat ihr Leben sowohl als Ärztin als auch als Politikern dem Gesundheitwesen gewidmet, nur den Kampf um ihre eigene Gesundheit hat sie leider Gottes verloren. „Ich habe Sabine Oberhauser als einen unglaublich herzlichen Menschen mit Handschlagqualität kennen- und schätzengelernt. Auch wenn wir politisch nicht immer einer Meinung waren, so war sie mit ihrer lebensfrohen Art stets sachlich und durchsetzungsstark in der politischen Auseinandersetzung. Umso trauriger ist es, dass sie so früh gehen musste. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen“, so Hofer.

