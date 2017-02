Wiener Ärztekammer tief bestürzt über Tod von Sabine Oberhauser

Engagierte Kämpferin für ein soziales Gesundheitssystem in Österreich

Wien (OTS) - Tief bestürzt zeigt sich die Wiener Ärztekammer über den Tod von Sabine Oberhauser. Die österreichische Politik und insbesondere die Patienten in Österreich verlieren mit Sabine Oberhauser eine engagierte Kämpferin für ein soziales Gesundheitssystem, betont Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. ****

„Sie hat bis zuletzt gekämpft gegen ihre heimtückische Krankheit. In der Art, wie sie damit umgegangen ist, war sie Vorbild für viele Menschen. Sie wird uns so in Erinnerung bleiben, wie sie bis zuletzt war: voller Tatendrang, optimistisch, voll mit Lebensfreude und dem unbedingten Willen, im Sinne der Menschen zu arbeiten.“

Szekeres verbindet mit Sabine Oberhauser einen langjährigen gemeinsamen Berufsweg in der Ärztekammer: Sie war über viele Jahre Vorstands- und Vollversammlungsmitglied sowie in den unterschiedlichsten Bereichen innerhalb der Ärztekammer tätig. So engagierte sie sich unter anderem intensiv für die Anliegen der Turnusärzte, sie war Mitglied der Ausbildungskommission sowie Referentin für Gesundheitspolitik und Spitalsreform. Für ihre Verdienste hat ihr die Ärztekammer 2005 das Silberne Ehrenzeichen der Ärztekammer für Wien verliehen.

„Viel mehr zählt aber die persönliche Freundschaft, die mich mit Sabine immer verbunden hat“, sagt Szekeres. Sein tiefes Mitgefühl – und das der gesamten Wiener Ärzteschaft – gelte nun der Familie von Sabine Oberhauser. „Ich bin in Gedanken bei ihrem Mann und ihren Töchtern.“ (hpp)

