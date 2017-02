Doskozil: "Sabine, du wirst mir fehlen"

Wien (OTS) - Bestürzt zeigt sich Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil über den Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser: "Ihr Lachen und ihre fröhliche Art haben sehr oft Licht in den manchmal so grauen Politikbetrieb gebracht. Sabine, du wirst mir fehlen."



"Als ich vor einem Jahr neu in die Regierung gekommen bin, hat sie mir viel geholfen. Ich konnte vieles mit ihr besprechen, sie hatte immer ein offenes Ohr. Das werde ich nicht vergessen", so der Minister.



"Ihr soziales Engagement war unübertrefflich. Wenn sie wo eine Ungerechtigkeit bemerkte, hat sie diese mit voller Kraft bekämpft. Ich habe das immer an ihr bewundert."



"Mein Mitgefühl gehört den Angehörigen und Freunden", sagt Doskozil.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikationschef des Bundesministers

0664/622-10-33

stefan.hirsch @ bmlvs.gv.at

www.bundesheer.at