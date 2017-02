Amon/Lopatka: Tiefe Betroffenheit über das Ableben von Sabine Oberhauser

Amon: Sabine Oberhauser ist mit Charakterstärke für ihre Anliegen eingetreten – Lopatka: Sabine Oberhauser hat bis zuletzt mit übermenschlichem Einsatz gearbeitet

Wien (OTS) - "Mit Sabine Oberhauser verliert die österreichische Politik eine herausragende Persönlichkeit, die sich sowohl menschlich als auch politisch Respekt und Anerkennung erworben hat", zeigt sich ÖVP-Generalsekretär Werner Amon tief betroffen über das Ableben Sabine Oberhausers. Durch ihren Tod verliere die Republik eine führende Persönlichkeit. Ihre Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen verlieren einen außerordentlich liebevollen und wertvollen Menschen.

"Sabine Oberhauser hat Zeit ihrer politischen Laufbahn in verschiedensten Funktionen auf Bundesebene gewirkt und zuletzt als Gesundheits- und Frauenministerin den Anliegen der Frauen eine starke Stimme verliehen. Sie ist mutig ihren Weg gegangen, der oft auch mit persönlichen Risiken verbunden war", betont ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka. Mit Sabine Oberhauser verliert Österreich eine starke Frau, die bis zuletzt mit übermenschlichem Einsatz gearbeitet hat.

Oberhauser habe ihre gesamte politische Arbeit stets in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger gestellt. "In ihrer Charakterstärke und in der offenen Art, wie sie mit ihrer Krankheit umgegangen ist, war sie ein Vorbild. Wir werden sie immer als eine Politikerin, die über alle Parteigrenzen hinweg große Anerkennung und Respekt fand, in Erinnerung behalten. Unsere ganze Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden von Sabine Oberhauser", so Amon und Lopatka abschließend.

