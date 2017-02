55. Kleiner Neubauer Opernball im Wiener Rathaus feierlich eröffnet

Ball als Zeichen des Respekts gegenüber den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern - Ball steht unter dem Motto „150 Jahre Ausgleich Österreich-Ungarn“

Wien (OTS) - Im Festsaal des Wiener Rathauses wurde heute um 16 Uhr der 55. Kleine Neubauer Opernball, der im heurigen Jahr unter dem Motto: „150 Jahre Ausgleich Österreich-Ungarn“ steht , feierlich eröffnet.



Als besondere Ehrengäste konnten Bundesminister Andrä Rupprechter, der ungarische Botschafter Janos Perenyi, die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes LAbg. GR Ingrid Korosec , Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat , ÖVP Wien Klubobmann LAbg. GR Manfred Juraczka, Bezirksvorsteherin Veronika Mickel, LAbg. GR Sabine Schwarz, LAbg. GR Fritz Aichinger sowie die Abgeordneten zum Nationalrat Gabriele Tamandl und Wolfgang Gerstl von ÖVP Wien-Chef Gernot Blümel und der Organisatorin des Balles, der Neubauer Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser begrüßt werden.



Christina Schlosser betonte in ihrer Rede, dass dieser Ball ursprünglich als ein Dankeschön an die Wiederaufbaugeneration nach dem zweiten Weltkrieg gedacht war. „Es ging damals darum, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem festlichen Rahmen, bei Tanz und Musik ein wenig Opernballatmosphäre zu schnuppern. Bis heute bleibt dieser Ball ein Zeichen des Respekts und Dankbarkeit gegenüber unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern“, so Schlosser, die sich besonders bei den zahlreichen freiwilligen Helfern und den zahlreichen Sponsoren bedankte. Hinsichtlich des Ball-Mottos „150 Jahre Ausgleich Österreich-Ungarn“ sagte Schlosser: „Auf unseren gemeinsamen Traditionen und der gemeinsamen Geschichte aufbauend, verbindet uns sehr viel. Das möchten wir heute feiern“

Bundesminister Andrä Rupprechter ging in seiner Wortmeldung auf den Schwerpunkt seines Ressort für das Jahr 2017, nämlich die Regionen, ein :„Das was uns verbindet hier in Wien, ist die Verbundenheit zu den Regionen hinaus. Das macht unser Land so lebenswert und so besonders. Deswegen kommen ja auch so viele Gäste in die Regionen, verbringen dort ihre Freizeit und Urlaub und leben diese Verbundenheit. Diese Besonderheiten müssen wir unterstützen. Deswegen sind wir gerade dabei den regionalen Schwerpunkt zu setzen“ Abschließend merkte Rupprechter an, dass ihm dieser Tag ganz besonders in Erinnerung bleiben werde, da er zum ersten Mal an einem Tag zwei Bälle besucht, nämlich den Kleinen Neubauer Opernball und den Wiener Opernball.



ÖVP Wien Landesparteiobmann Gernot Blümel betonte in seiner Rede den Stellenwert der älteren Generation. „Welchen Stellenwert hat für mich die ältere Generation? Ganz einfach gesprochen. Ohne die ältere Generation gäbe es uns gar nicht. Und das Zweite: Oft wird uns Jungen nachgesagt stürmisch und ungeduldig zu sein. Um ehrlich zu sein. Ich bin es auch und mir gehen manche Dinge zu wenig schnell und ich nehme mir manche Dinge zu sehr zu Herzen. Und dann ist es sehr angenehm den Rat von älteren Menschen einholen zu können, die einem aufgrund ihrer Lebenserfahrung helfen können“, so der Landesparteiobmann.



Abschließend bedankte sich Landesparteiobmann Blümel bei Christina Schlosser und ihrem Team:„Wie viel an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, das sieht man am meisten in den Bezirken. Daher herzlichen Dank an Christina Schlosser und ihrem Team, die den Kleinen Neubauer Opernball so toll organisiert haben!“

