Einladung: Informationsveranstaltung "Crowdinvesting für den Klimaschutz", 8. März 2017, 17:00 - 19:00, Wien

Die ÖGUT und Energy Changes laden in Kooperation mit dem Umweltministerium sehr herzlich zur Informationsveranstaltung „Crowdinvesting für den Klimaschutz“.

Wien (OTS) - Bei der Veranstaltung wird die Crowdinvesting-Plattform Crowd4Climate sowie deren aktuelle Projekte vorgestellt.

Informationsveranstaltung: „Crowdinvesting für den Klimaschutz“

Termin: 8. März 2017, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: BMLFUW, Festsaal, Stubenbastei 5, 1010 Wien

Programm:

17:00 Begrüßung durch Dr.in Gertraud Wollansky, BMLFUW

17:05 Keynote: Finanzierung von Entwicklungsprojekten, Mag.a Andrea Hagmann, Vorstand Österreichische Entwicklungsbank AG

17:20 Vorstellung der Online-Plattform www.crowd4climate.org, Mag. Oliver Percl, Crowd4Climate

17:30 Projekte der Plattform, „Solarcontainer für Niamé/Mali“, Jesse Pielke und Charlie Njonmou, Mobile Solarkraftwerke Afrika GmbH

„Solantis Uganda“, Mag.a Ines Schreckeneder, Solantis Solar Ltd

18:30 Gemütlicher Ausklang und Networking mit den ProjektentwicklerInnen

Nähere Informationen & Einladung

Crowd4Climate ist eine Crowdinvesting-Plattform für Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern. Auf Crowd4Climate werden nur Projekte finanziert, die entsprechende Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (soziale und ökologische Standards und Leitlinien). Auf der Plattform, die mit Unterstützung des Umweltministeriums von der ÖGUT und Energy Changes entwickelt wurde, sind derzeit zwei Projekte gelistet: ein mobiler Solarcontainer für das Dorf Niamé in Mali und die Firma Solantis, die mit Hilfe der Crowd „Solarheimsysteme“ für die Menschen in Uganda vertreiben möchte. Das Projekt „Solantis Solar“ hat die Fundingschwelle bereits erreicht!

Bis 31. Mai haben AnlegerInnen aus Österreich und Deutschland die Möglichkeit, in diese beiden Projekte zu investieren, damit einen Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung in Afrika zu leisten und gleichzeitig auch ihr Geld sinnvoll und rentabel anzulegen.

Auf Grund der begrenzten TeilnehmerInnenzahl bitten wir um Anmeldung bis 3. März.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Susanne Hasenhüttl, ÖGUT, Tel.: +43/1/315 63 93 20

E: susanne.hasenhuettl @ oegut.at, www.oegut.at



Mag. Oliver Percl, crowd4projects GmbH,

Tel.: +43/676/847133113, E: oliver.percl @ crowd4climate.org