Ebner: Wirre Anträge der Waldhäusl-FPÖ werden von uns grundsätzlich nicht unterstützt

VP NÖ kämpft für ein faires Sozialsystem und ist Vorreiter für ganz Österreich

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Die Volkspartei Niederösterreich kämpft für ein faires Sozialsystem und ist damit Vorreiter für ganz Österreich. Daher haben wir im NÖ Landtag heute die Bundesregierung aufgefordert auf EU-Ebene eine Regelung herbeizuführen, dass es zu einer Beschäftigungsdauer in Österreich von zumindest 3 Monaten kommen muss, bevor ein Arbeitnehmer aus dem EWR-Raum Anspruch auf Arbeitslosenentgelt hat. Und das auch nur dann, wenn er vorher in einem anderen Land so lange Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt hat, dass sich zusammengerechnet 52 Wochen Beitragsleistung ausgehen. Wenn FP-Waldhäusl in einem wirren Antrag den Eindruck erwecken will, dass ein Arbeitstag in Österreich ohne Vordienstzeiten ausreicht, um Arbeitslosenentgelt zu bekommen, dann ist das nichts weiter als billige Hetze, die wir grundsätzlich nicht unterstützen“, kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard Ebner heutige Aussagen der FP NÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Mag.(FH) Martin Brandl

02742/9020 DW 1400 Mob: 0664/1464897

martin.brandl @ vpnoe.at

www.vpnoe.at