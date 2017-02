Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Die folgenden Tagesordnungspunkte wurden bei getrennter Berichterstattung und Abstimmung gemeinsam behandelt:

• Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG betreffend die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (Bericherstatter: (Abgeordneter Anton K a s s e r , VP)

• Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG betreffend Zielsteuerung-Gesundheit (Bericherstatter: (Abgeordneter Anton K a s s e r , VP)

• Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern mit der die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Abgeltung stationärer medizinischer Versorgungsleistungen von öffentlichen Krankenanstalten für Insassen von Justizanstalten geändert wird (Berichterstatter: Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r , (VP)

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) eröffnete die Debatte: Die Abstimmung zwischen Spital und niedergelassenem Bereich müsse intensiviert werden. Eine Verkürzung der Wartezeit bei der Strahlentherapie finde im Landtag offenbar keine Mehrheit.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) führte aus, es gehe eigentlich nur um Einsparungen. Oberstes Ziel sollte aber eine Verbesserung der guten Gesundheitsinfrastruktur sein. Die Zwei-Klassen-Medizin sei bereits gang und gäbe. Man müsse das Ziel verfolgen, eine bestmögliche und wohnortnahe Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Eine flächendeckende Versorgung mit Anfahrtszeiten von unter zehn Minuten im Notfall sei notwendig. Wichtig sei auch, die Ambulanzen zu entlasten. Niederösterreich sei mit modernen Geräten schlecht versorgt. Er brachte einen Zusatzantrag betreffend „Strahlentherapie in Niederösterreich auf westeuropäisches Niveau heben“ ein.

Abgeordneter Dr. Herbert M a c h a c e k (FRANK) meinte, viele Forderungen, die im Landeszielsteuerungsvertrag fixiert seien, seien nicht eingehalten worden. Der niederschwellige Zugang zu den Ambulanzen in den Spitälern sei nach wie vor möglich. Auch die „Finanzierung aus einer Hand“ im Gesundheitswesen sei noch immer nicht verwirklicht worden. Die Lebenserwartung werde auch in den nächsten Jahren steigen, ältere Patientinnen und Patienten würden aber mehr medizinische Leistungen benötigen. Die Zwei-Klassen-Medizin nehme laufend zu, dies merke man an der steigenden Zahl an Wahlärzten. Der nun vorliegende neue Zielsteuerungsvertrag inkludiere Fehlentwicklungen, seine Fraktion werde der Neuauflage aber trotzdem zustimmen.

Abgeordnete Mag. Karin S c h e e l e (SP) sagte, ihre Fraktion werde allen Punkten zustimmen. Es gebe im Gesundheitswesen große Herausforderungen. Der Kostendämpfungspfad im Gesundheitswesen sei erfolgsversprechend, auch in Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung der Bevölkerung. Die Primärversorgungszentren seien ein flächendeckendes Angebot für die Versorgung der Menschen in Niederösterreich.

Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r (VP) hielt fest, im Gesundheitswesen müssten die für die Planung zuständigen Entscheidungsträger auch für die Finanzierung verantwortlich sein. Die Finanzierung des Gesundheitswesens müsse in bewährter Art und Weise fortgeführt werden. Die Steigerungen der Gesundheitsausgaben seien an das nominelle Wirtschaftswachstum heranzuführen. Auch viele Wienerinnen und Wiener würden die Leistungen der Landeskliniken in Anspruch nehmen.

Sämtliche Anträge wurden mit Mehrheit angenommen. Der Zusatzantrag blieb in der Minderheit.

Abgeordneter Christoph K a u f m a n n (VP) berichtete zu einem Antrag der Abgeordneten Mag. Schneeberger, Vladyka u.a. betreffend Gerechtigkeit bei grenzüberschreitenden Sozialleistungen innerhalb des EWR.

Klubobfrau MMag. Dr. Madeleine P e t r o v i c (G) sagte, ihre Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen, weil er in den Konsequenzen nicht durchdacht sei. Wenn man dieses Modell konsequent umsetze, dann würde es Arbeitskräfte geben, die aufgrund niedriger Lohnnebenkosten billiger wären. Es müsse aber einen geschlossenen österreichischen Arbeitsmarkt geben - mit gleichen Beiträgen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) führte aus, dass es hier um Geld gehe, das man als Staat ins Ausland zahlen müsse. Geld, das in Österreich von fleißigen Menschen erwirtschaftet werde, werde ins Ausland ausbezahlt – das sei ein Fehler im europäischen Wirtschaftsraum. Es werde sogar mehr Geld ausbezahlt, als der Durchschnittsverdienst eines Ehemannes etwa in Polen oder Rumänien sei. Man wolle das eigene Geld für die eigenen Leute ausgeben. Er stellte den Abänderungsantrag betreffend „Keine Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder“.

Abgeordnete Christa V l a d y k a (SP) meinte, dass der vorliegende Kommissionsentwurf problematisch und abzulehnen sei. Die Sozialdemokraten seien für die Beibehaltung der bestehenden Regelung, eine Änderung würde zu Mehrkosten und zu höherer Arbeitslosigkeit führen. Was die Familienbeihilfe betreffe, so solle diese für jene, deren Kinder nicht in Österreich leben, auf das lokale Niveau reduziert werden.

Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r (VP) sagte, dass es dadurch möglich sei, in den Genuss der Regelung des österreichischen Arbeitslosengeldes zu kommen, während ein Österreicher in 52 Wochen den Anspruch darauf erst erwerben müsse. Wenn ein Vertragswerk eine Schieflage habe, habe man die Aufgabe zum Gesetzgeber zu gehen, damit das angeglichen werde. Primär sei man dem heimischen Arbeitsmarkt verpflichtet. Die Familienbeihilfe solle auf die Lebenserhaltungskosten im jeweiligen Land abgestimmt werden, wenn die Kinder nicht in Österreich leben.

Abgeordneter Udo L a n d b a u e r (FP) sagte, es gehe zum einen um das Thema der Familienbeihilfe, wo man hundert Millionen Euro einsparen könne und zum anderen um Zahlungen resultierend aus Arbeitslosigkeit. Ziel müsse es sein, die Leistungen für die eigenen Landsleute möglichst hoch zu halten. Er stellte den Abänderungsantrag, Sozialmissbrauch bei EWR-Ausländern sofort abzustellen.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) meinte, dass es beim Export von Leistungen ein Transferkonto brauche, wo vieles mehr hineingehöre. Gerade bei der Familienbeihilfe gebe es verschiedene Einzelfälle, die sich summieren würden. Dieser Bereich gehöre durchforstet.

Die beiden Abänderungsanträge wurden abgelehnt. Der Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse