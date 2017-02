ÖAK 2016: „Heute“ ist die starke Nummer eins

Wien (OTS) - Die ÖAK bestätigt der Tageszeitung „Heute“ für das Jahr 2016 eine Druckauflage von 614.813 täglichen Exemplaren. In dieser Auflage noch nicht enthalten ist die elektronische Ausgabe der Tageszeitung, das E-Paper. Hier sind es täglich bereits 7.540. Damit ist die Tageszeitung „Heute“ Nummer 1 unter den Gratis-Tageszeitungen Österreichs und mit 372.998 Exemplaren die Nummer 1 unter allen Tageszeitungen in Wien.

Die sogenannte Restmenge, also jene Menge, die am Abend in den Boxen übrig bleibt, hat nur mehr einen Anteil von 2,9 %, es sind dies nur 17.648. Damit ist die Tageszeitung praktisch täglich ausverkauft. Teilt man diese Zahl durch die gesamten Entnahme-Standorte, so ergeben sich durchschnittlich nur rund 5 übrig gebliebene Zeitungen je Standort – ein Indiz für die Beliebtheit der Zeitung bei unseren LeserInnen und die optimale Voraussetzung, um in der Media-Analyse – also jener Studie, die die LeserInnen einer Zeitung erhebt – zu reüssieren.

Zieht man diese Menge von der Druckauflage ab, ergibt dies die verbreitete Auflage für das gesamte Vertriebsgebiet von 597.165.

Diese Auflage wird in den Regionen Wien (hier beträgt die Druckauflage täglich 372.998), Niederösterreich (hier sind es 154.883) und Oberösterreich (86.932 tägliche Exemplare) vertrieben.

Nummer-1-Position – Print und Online

Wichtig für die Mediaplanung ist, wie viele LeserInnen ein Medium mit seiner Druckauflage vereinen kann. Durch die niedrige Restauflage schafft es „Heute“ in der Media-Analyse, täglich 961.000 LeserInnen in Österreich zu erreichen. Damit ist „Heute“ die reichweitenstärkste Gratistageszeitung und mit seinen 508.000 LeserInnen die meistgelesene Tageszeitung in Wien.

Auch online können Erfolge verbucht werden: Bereits rund 5,3 Millionen Unique Clients verzeichnet das Heute.at-Dachangebot im Jänner 2017 und ist damit unter den vergleichbaren Online-Angeboten der Print-Nachrichtenwebsites in Österreich auf Platz 1.

„Die Tageszeitung ,Heute‘ gewinnt auch als Medienmarke immer mehr an Bedeutung. Eine starke Printmarke, eine E-Paper-Ausgabe, die im Vergleich zum Vorjahr um 8 % gewachsen ist, und mit Heute.at ein digitales Dachangebot, mit dem wir unter den vergleichbaren Online-Angeboten der Print-Nachrichtenwebsites in Österreich bereits ebenso auf Platz 1 sind – wir freuen uns, wenn wir mit dieser medialen Kraft unsere Werbekunden zum Erfolg führen können“, so Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Quellen: ÖAK Druckauflage und verbreitet Auflage JS 2015; „Heute“ wird in der Auflagenkategorie „Tageszeitung Gratis“ Mo–Fr ausgewiesen, Media-Analyse 15, LpA National ab 14 Jahren,Sample National 15.568, Wien 2.407, Schwankungsbreite National +/-0,5%, Wien +/–1,8 %. ÖWA Basic 01/17, Unique Clients pro Monat.

