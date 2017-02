ARBÖ: Reise-Samstag mit erheblicher Stautendenz in Westösterreich

Das Wochenende markiert das Ende der Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark, sowie in Teilen der Niederlande.

Wien (OTS) - Vor allem der Samstag hat nach Einschätzungen des ARBÖ eine starke Stautendenz auf den Transitrouten in Westösterreich. Auch an den Autobahngrenzen zu Deutschland in Oberösterreich, Salzburg und Tirol wird vermutlich zeitweise einiges an Geduld gefragt sein.

In Oberösterreich wird sehr wahrscheinlich der Grenzübergang Suben auf der Innkreisautobahn (A8) in den Mittelpunkt der Stauberichterstattungen rücken. Je nach Kontrolldichte der deutschen Behörden könnte die Wartezeit bei der Ausreise in nach Deutschland bis zu 45 Minuten betragen. Ab Sonntagnachmittag wird es auch auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Inzersdorf und Roßleithen in Richtung Norden teilweise sehr „eng“ werden. Blockabfertigung und kilometerlange Staus vor der Tunnelkette Klaus sind sehr wahrscheinlich.

In Salzburg brauchen Reisende vermutlich auf der Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Pongau und der Landeshauptstadt in Richtung Norden einiges an Geduld. Vor dem Schöbnergtunnel zwischen Sankt Veit/Pongau und Schwarzach/Pongau werden die Autofahrer mit Blockabfertigung und langen Verzögerungen konfrontiert sein. Auch die Autobahngrenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) könnte in Richtung Deutschland einige Zeit rauben.

In Tirol sind besonders die Arlbergschnellstraße, (S16), Fernpassstraße (B179) und die Inntalautobahn (A12) sowie die Zillertalstraße (B169) staugefährdet. Auf der S16 sind ab ca. 10 Uhr lange Verzögerungen in Richtung Arlberg ab Landeck sehr wahrscheinlich. Blockabfertigung in beide Richtungen sind vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen ebenso wie kilometerlange Blechkolonnen im Schritttempo - am Vormittag in Richtung Süden und am Nachmittag in Richtung Norden - fast sicher. Blockabfertigung und kilometerlange Staus wird auch das Stichwort für die Verkehrssituation am Samstag vor dem Brettfalltunnel und der Zillertalstraße (B169) sein.

„Auch wenn die Staus und Verzögerungen wahrscheinlich nicht ganz so lang wie am vergangen Samstag werden, sind die richtigen Vorbereitungen auf Staus, sowie viel Geduld und Pläne für Alternativ-Routen, eine sehr gute Idee. Den Sonntag als Reisetag zu wählen kann sich ebenfalls als sehr sinnvoll erweisen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.

