Frischer Wind auf dem deutschen Schmuckmarkt

Wien (OTS) - 925.de heißt sie auf dem deutschen Schmuckmarkt herzlich willkommen. Der neue Online-Shop bietet allen Schmuckliebhabern eine reiche Auswahl an Designartikeln aus hochwertigem Silber.

Frischen Wind auf den deutschen Schmuckmarkt bringt der neue Online-Shop 925.de. Das Unternehmen bietet allen Schmuckliebhabern eine reiche Auswahl an Designartikeln aus hochwertigem Silber. Die Produktpalette des Unternehmens 925.de umfasst außer Silberschmuck auch ein großzügiges Angebot an Accessoires aus Gold, sowie aus Perlen und Edelsteinen, die über den Online-Shop in höchster Qualität erworben werden können.

In der modernen Welt spielen Schmuck und Accessoires eine wichtige Rolle. Man spricht sogar über einen hohen Stellenwert des Schmuckartikels, da heutzutage mit Schmuck ein Lebensgefühl ausgedrückt, die eigene Persönlichkeit unterstrichen, ein eigener Stil gebildet wird.

Das neue Schmuck-Unternehmen hat Spaß daran, seinen Kunden eine ausreichende Auswahl an Schmuck anzubieten. 925.de arbeitet mit den besten Schmuckdesignern aus Italien, Thailand und China zusammen. Die Schmuckpalette der Firma steht sowohl für klassisch-traditionelle als auch für moderne Trends. Die Warenkollektion wird stets aufgefrischt und bietet eine großzügige Auswahl an Silberaccessoires wie Ohrringe, Ringe, Ketten, Armbänder, Beads mit verschiedenen Motiven, Broschen und auch Manschettenknöpfen.

925.de kann jeden Schmucktraum oder —wunsch erfüllen, dabei bleibt die Person ihrem eigenen Stil treu. Die unentschiedene Kunden haben eine Möglichkeit ihre neuen Vorlieben zu entdecken: dank des Online-Shops 925.de können sich, sowohl Frauen als auch Männer, hochwertigen Schmuck zu günstigen Preisen kaufen.

Der Online-Shop gehört der Firma «925 Silver Jewellery». Das Unternehmen hat bereits erste Erfolge in Osteuropa erzielt und erobert gerade den deutschen Schmuckmarkt. Alle Schmuckliebhaber sind eingeladen, das gesamte Angebot des Online-Shops mit nur einem Klick unter http://925.de/ anzusehen und Artikel, die gefallen, online zu bestellen. Schmuck kann bei einer der Einzelhandelsstellen abgeholt oder direkt an die Kunden-Adresse geliefert werden. Geliefert wird derzeit allerdings nur innerhalb Deutschlands.

Rückfragen & Kontakt:

Viktoria Bartosh

13357 Berlin, Wiesenstr. 6

Tel.: 0 800 72 44 891

pr @ 925.de