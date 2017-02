VP-Hueter: Darmann-Aussendung strotzt vor Unwahrheiten

Ausschreibung Kärnten Werbung-Geschäftsführer 100 % nach Stellenbesetzungsgesetz erfolgt. Empfehlungen des Rechnungshofs beachtet. Frist sogar länger als mindestens vorgeschrieben

Klagenfurt (OTS) - „Die Aussendung von LR Darmann strotzt vor Unwahrheiten oder vor Unwissenheit. Die Ausschreibung für die Geschäftsführer-Position in der Kärnten Werbung erfolgt streng nach dem Stellenbesetzungsgesetz des Bundes, also nicht nur im Internet, sondern auch in Printmedien, wie Standard, Wiener Zeitung oder Kärntner Landeszeitung“, stellt VP-Clubobmann Ferdinand Hueter heute klar. Auch der Rechnungshof habe entsprechende Empfehlungen für die Ausschreibungen von Geschäftsführer-Posten in den Landesgesellschaften abgegeben. „Selbst diese wurden berücksichtig und umgesetzt. So ist die Frist sogar länger als die vorgesehene Mindestfrist und nicht kürzer, wie Darmann es behauptet“, erläutert Hueter. Die Ausschreibungen an sich erfolgen durch die jeweiligen Landesgesellschaften selbst.

Darmann wäre laut Hueter gut beraten, endlich die Lösung für die Nationalpark-Bauern auf den Tisch zu legen. „Fadenscheinige Regierungssitzungsakte ersetzen nicht die seit Jahren versprochenen und noch immer ausständigen Verträge mit den Grundeigentümern sowie die Auszahlung der Leistungsausgleiche für die Nationalpark-Bauern“, weist Hueter hin. Darmann solle sich in diesem Fall einmal auf Punkt und Komma an die Vorgaben halten. (Schluss)

