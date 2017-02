LAbg. Sidl: „Wer den Ausbau der alternativen Energiequellen forciert muss auch in den Netzausbau investieren!“

Aktuelle Stunde - ohne jegliche Basis von konkreten Entscheidungen - getrieben vom Bestreben eine gewisse Verunsicherung zu betreiben

St. Pölten (OTS) - Der Energiesprecher der SPÖ NÖ und LAbg. Dr. Günther Sidl bedauert, dass die von den Abgeordneten Naderer, Laki und den Grünen eingebrachte aktuelle Stunde im NÖ Landtag zum Thema ‚Das Ende des gemeinsamen Strommarktes mit der BRD und seine Folgen für NÖ‘ gespickt ist mit zu vielen Möglichkeiten. Mit möglichen Entwicklungen und möglichen Auswirkungen, jedoch ohne jeglicher Basis von konkreten Entscheidungen. LAbg. Sidl: „Im Vordergrund steht augenscheinlich das Bestreben eine gewisse Verunsicherung betreiben zu wollen. Aus meiner Sicht ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz seriös über konkrete Entwicklungen für unser Bundesland zu debattieren.“

Selbstverständlich müsse die Politik in aller Deutlichkeit gegen eine Aufsplittung des einheitlichen deutsch/österreichischen Energiemarktes auftreten. Das müsse auch das klare Bekenntnis der österreichischen Politik sein. „Die Argumente liegen auf der Hand“, so Sidl weiter: „Strom ist auf einem größeren Markt billiger, als in einem viel begrenzteren Raum und die hohe Versorgungssicherheit in der gemeinsamen Zone ist ebenfalls ein wesentliches Pro-Argument.“

Für genaue Berechnungen, was die Auswirkungen einer Trennung des gemeinsamen deutsch/österreichischen Marktgebietes wären, fehle etwas ganz Entscheidendes - nämlich das Ergebnis der Gespräche und Verhandlungen zwischen den Ministerien sowie Behörden, was die Limits und die Grenzkapazitäten betrifft. Die Auswirkungen in Österreich und damit natürlich auch in Niederösterreich würden maßgeblich von der Höhe der festgelegten Kapazität - also wie viel Strom/Kapazität/MegaWatt darf über die Grenze transportiert werden -beeinflusst. „Grob zusammengefasst: Je höher die erlaubte Austauschkapazität ist, desto geringer werden wohl

die volkswirtschaftlichen Auswirkungen in Österreich sein", so Sidl.

Ein Aspekt sei in jedem Fall eng mit dieser Thematik verknüpft. Es gehe nämlich in dieser gesamten Debatte auch um die Netzqualität. Hier sei die Botschaft der Sozialdemokratie klar, so Sidl abschließend: „Wer den Ausbau der alternativen Energiequellen forciert, muss auch in den Netzausbau investieren. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Mit einer Infrastruktur aus dem letzten Jahrtausend werden wir die Energie der Zukunft nicht bereitstellen und transportieren können. Die SPÖ sagt ‚Ja‘ zum weiteren Ausbau der alternativen Energiequellen und zu massiven Investitionen in die Weiterentwicklung der Speicherung von Energie. Sowohl unsere Übertragungs- als auch die Verteilnetze müssen auf einem technischen Top-Stand sein. Und: Strom muss leistbar bleiben. Energiearmut darf in einer der reichsten Regionen der Welt – hier bei uns in Niederösterreich - keinen Platz haben!“

