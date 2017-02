Preiner: Ländlichen Raum lebenswert und zukunftsfit gestalten!

SPÖ-Agrarworkshop diskutiert Herausforderungen und Chancen für den ländlichen Raum – Österreichs Landwirtschaft ist wichtiger Partner für Tourismus und Landschaftspflege

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen des SPÖ-Agrarworkshops im burgenländischen Andau nahm SPÖ-Bereichssprecher für den ländlichen Raum Erwin Preiner Stellung zu den Herausforderungen und Chancen für die nächsten Jahre. „Auch die nachfolgenden Generationen müssen Perspektiven für ihre Betriebe haben. Bäuerliche Familienbetriebe, soziale Dienste, Kinderbetreuung und eine funktionierende Pflegebetreuung sind Voraussetzungen, damit auch junge Familien in den Regionen bleiben und es zu keiner Landflucht kommt“, so Preiner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, an der auch die zuständige burgenländische Landesrätin Verena Dunst teilgenommen hat. ****

Die SPÖ bekennt sich dazu, dass seitens der Politik notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit KonsumentInnen und ProduzentInnen in den Regionen bleiben. „Das Programm Ländliche Entwicklung muss so gestaltet sein, das noch zielgerichteter finanziell unterstützt werden kann“, fordert Preiner. In diesem Zusammenhang betont der SPÖ-Sprecher für den ländlichen Raum wie wichtig es ist, das Hauptaugenmerk dabei auf die Unterstützung der bäuerlichen Familienbetriebe zu legen. „Die Ausgleichszahlungen für die Bergbauernerschwerniszonen 3 und 4 bleiben damit ein wichtiges Förder- und Steuerungsinstrument“, so Preiner.

Im Fokus sozialdemokratischer Agrarpolitik steht auch weiterhin die Förderung der biologischen Landwirtschaft. „Lebensmittel müssen umweltverträglich sein, nachhaltig produziert und leistbar sein“, so Preiner. Hinsichtlich der Modifizierung der Gemeinsamen Agrarpolitik für die nächste Förderperiode 2020 ist der Landwirtschaftsminister gefordert, sich insbesondere für die bäuerlichen Familienbetriebe einzusetzen, damit die österreichische Landwirtschaft finanziell überleben kann und weiterhin gestärkt wird. „Die SPÖ bekennt sich klar zur Förderung der österreichischen Landwirtschaft, da die freie Marktwirtschaft viele bäuerliche Familienbetriebe unter Zugzwang bringt“, betont der SPÖ-Sprecher für den ländlichen Raum.

Im Rahmen des SPÖ-Agrarworkshops, an dem zahlreiche ExpertInnen teilgenommen haben, wurde unter anderem auch die GVO-Freiheit im Bereich des Saatgutes einmal mehr unterstützt. „Es bleibt dabei:

Gentechnisch verändertes Saatgut hat in der heimischen Landwirtschaft nichts verloren“, so Preiner.

Stellung nahm Preiner auch hinsichtlich einer Äußerung der Bundeslandwirtschaftskammer, wonach es im Jahr 2025 in Österreich 25 Prozent weniger bäuerliche Betriebe aufgrund einer „notwendigen Strukturbereinigung“ geben wird. „Ich fordere den Landwirtschaftsminister und die zuständigen ÖVP-Kammerfunktionäre auf, diese Aussage als Warnung zu verstehen und dafür zu sorgen, dass auch kleine Betriebe und Nebenerwerbsbetriebe weiterhin auf gesunden Beinen stehen können. Dies ist wichtig für die Wertschöpfung in der Region – vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Außerdem wird damit auch der CO2-Ausstoß – aufgrund der kürzeren Wege zu den KonsumentInnen – reduziert“, so Preiner.

Er sei zuversichtlich, jedoch müsse der Landwirtschaftsminister, wie bereits 2013 vereinbart wurde, den Masterplan für den ländlichen Raum endlich ernsthaft vorantreiben. (Schluss) mb/rm/mp

