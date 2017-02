AK-Kärnten: 5,6 Millionen Euro vom Finanzamt für Kärntner Arbeitnehmer zurückgeholt

Neuerliches Rekordergebnis bei Beratungen im Lohnsteuerservice. AK Goach zu Lohnsteuerreform: „Erster Schritt ist getan, aber wir brauchen eine weitere Steuersenkung“

Klagenfurt (OTS) - Die Beratungszahl von 2015 wurde 2016 wieder übertroffen. 20.343 Beratungen haben die Steuerexperten der Arbeiterkammer Kärnten im vorigen Jahr durchgeführt. Die Kärntner ließen sich 9.754 Mal telefonisch beraten. Die persönliche Beratung wurde 9.171 Mal durchgeführt, gefolgt von der schriftlichen (E-Mail, Briefe, etc.) mit 1.418. „Was die Beratungen zu Steuerthemen betrifft, so bevorzugen die Kärntner zwar noch immer den direkten Kontakt mit unseren Experten, trotzdem gewinnt die digitale Kommunikation immer mehr an Fahrt“, sagt der Leiter der Abteilung Finanzen und Förderungen, Bernhard Sapetschnig, und bezieht sich damit auf die Steigerung von zehn Prozent bei den schriftlichen Anfragen.

Die Experten der Arbeiterkammer haben in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 92.041 Beratungen durchgeführt. Die Beratungsleistung der Fachabteilung hat sich in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt.

„Kostenloser Steuerberater“

„Wir sind der kostenlose Steuerberater für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, sagt AK-Präsident Günther Goach und betont: „Ein Steuerausgleich zahlt sich auf jeden Fall aus, im Durchschnitt sind für jeden 250 bis 300 Euro Steuergutschrift drin“. Insgesamt wurde eine Rekordsumme von 5,6 Millionen Euro für die Arbeitnehmer zurückgeholt.

„Wir helfen den Beschäftigten bei der Arbeitnehmerveranlagung, denn Abschreibposten hat fast jeder!“, so Goach. Beim Fiskus liegen noch 30 Millionen Euro, die den Arbeitnehmern gehören. „Dennoch haben knapp 120.000 Kärntner noch keine Arbeitnehmerveranlagung gemacht“, sagt AK-Steuerexperte Joachim Rinösl.

AK-Goach zu Steuerreform: „Erste Effekte sind sichtbar – weitere Steuersenkung ist gefordert“

Auch 2016 brach der Zustrom der Hilfesuchenden bei der Arbeitnehmerveranlagung nicht ab. Über 20.000 Beratungen in Kärnten führten die Experten der Arbeiterkammer Kärnten durch. „5,6 Millionen Euro wurden für die Beschäftigten Kärntens zurückgeholt. Ein Rekordergebnis“, sagt AK-Präsident Goach und betont: „Die Anfragen zur Steuerberatung sind gestiegen, die Menschen nutzen die Möglichkeit des kostenlosen Steuerberaters.“

Steuerreform wirkt

Die von AK und ÖGB erreichte Steuerreform 2016 zur Senkung der Lohnsteuer trägt zu einer jährlichen finanziellen Entlastung der Arbeitnehmer von über 5,2 Milliarden bei. Die Nettolohnsteigerung beträgt zusätzlich zu den von Gewerkschaften erkämpften Kollektivvertragserhöhungen zwischen drei und fünf Prozent. „Die Effekte der Lohnsteuerreform sind bereits sichtbar. Der private Konsum hat zugenommen, dennoch müssen wir eine weitere Steuerreform schaffen“, betont Goach. „Die Steuer- und Abgabenlast ist in Österreich im internationalen Vergleich am zweithöchsten. Allein die Lohnsteuer brachte dem Finanzminister über 24 Milliarden Euro“.

Steuerfreiheit für Mindestlohn von 1.500 Euro brutto

Frühestens mit Anfang 2019 beginnt die Automatik, dass die untersten zwei Einkommensstufen (bis 11.000 bzw. 18.000 Euro im Jahr) nicht mehr der kalten Progression zum Opfer fallen und an die Inflation (ab fünf Prozent) angepasst werden, zu greifen. Nach Ansicht des AK-Präsidenten zu spät: „Die Maßnahmen müssen bereits heuer in Kraft treten, nicht erst, wie von der Regierung beschlossen, 2019.“ „Maßnahmen zur kalten Progression sind zwar vorhanden, dennoch brauchen wir eine weitere, gut durchdachte Steuerreform. Mir geht es darum, dass wir die Wenigverdiener entlasten“, so Goach, der als zentrale Forderung formuliert: „Wir brauchen einen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto, der steuerfrei sein muss.“

Vermögensbezogene Steuern

„Reiche und Vermögende tragen im Gegensatz zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenig zum Gemeinwohl bei – mir geht es hier um Steuergerechtigkeit“, sagt der AK-Präsident.

Weg mit den Steueroasen

Mehr Steuergerechtigkeit fordert die AK gemeinsam mit europäischen Bündnispartnern. Derzeit läuft eine EU-Kampagne gegen Konzerne, die keine Steuer zahlen – „No to Tax Havens“. Laut EU-Kommission entgehen allein den EU-Staaten Steuereinnahmen in Höhe von 1.000 Milliarden Euro pro Jahr. „Diese angewandten Steuertricks der Reichen und Konzerne schaden allen“, so Goach. Weitere Informationen zur EU-Kampagne unter: www.nototaxhavens.eu/de

Geld wird ‚automatisch‘ ausbezahlt

Besonders erfreut zeigt sich Goach bei der durchgesetzten Forderung zur antragslosen Arbeitnehmerveranlagung: „Liegt kein Pflichtveranlagungsgrund vor und die Einkünfte kommen aus nichtselbstständiger Arbeit, dann wird die Gutschrift ‚automatisch‘ ausbezahlt“. Die Voraussetzung dafür ist, dass bis 30. Juni 2017 kein Antrag abgegeben wird und die Bankdaten dem Finanzamt bekannt sind.

