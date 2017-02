ORF-Generaldirektor Wrabetz im ORF-Publikumsrat: „Stabile Entwicklung in allen Medien“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats, der heute, am Donnerstag, dem 23. Februar 2017, unter dem Vorsitz von Dr. Ilse Brandner-Radinger tagte, informierte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz das Gremium über die stabile Entwicklung in allen ORF-Medien und gab einen Überblick über die Programmerfolge der vergangenen Wochen.

„Das Jahr 2016 haben wir im Fernsehen mit einem stabilen Marktanteil von 35,1 % in der ORF-Gruppe gut abgeschlossen. ORF eins und ORF 2 sind noch immer die bei weitem meistgesehenen Sender Österreichs. Im sportbedingt mit 37,6 % Marktanteil starken Jänner 2017 liegen wir auf Vorjahresniveau. Auch ‚Guten Morgen Österreich‘ wirkt sich mit einem Marktanteil von mehr als 30 % zwischen 7.00 und 9.00 Uhr äußerst positiv aus. Und ‚Bundesland heute‘ bleibt mit 52 % Marktanteil weiterhin die erfolgreichste tägliche Sendung des ORF“, bilanzierte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz.

Die Radios seien mit 61,5 % Reichweite und 71 % Marktanteil sehr stabil, der Online-Bereich wachse stetig weiter, so der ORF-Chef:

„Mit 88,1 Millionen Visits war der Jänner 2017 der meistgenutzte Monat bisher. Die Videoabrufe im Netzwerk inklusive der TVthek sind um 30 % auf 26,3 Millionen Abrufe pro Monat gestiegen.“

Wrabetz: „Sport wesentliche Säule des Programmerfolgs“

Weiters informierte Wrabetz über die Programmerfolge der vergangenen Wochen: „Im Bereich der Information haben wir ‚IM ZENTRUM‘ mit Claudia Reiterer mit mehr als 500.000 Zuseherinnen und Zusehern im Schnitt erfolgreich gestartet. Und mit Ingrid Thurnher als neue Chefredakteurin von ORF III wurden schon neue Schwerpunkte gesetzt – eine Win-win-Situation. Im Bereich der Kultur war das Neujahrskonzert 2017 mit 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr erfolgreich – und auch der Schwerpunkt zum 90. Geburtstag von Hugo Portisch wurde vom Publikum sehr gut angenommen.“

„Im Bereich der Unterhaltung sind uns mit etwa dem ‚Kabarettgipfel‘ und – auch international – mit dem Zweiteiler ‚Das Sacher‘ Erfolge gelungen“, informierte der ORF-Generaldirektor. „Beim Sport konnten wir 3,6 Millionen Zuschauer/innen mit unseren Übertragungen vom Kitzbühel-Wochenende, 5,5 Millionen mit Bildern von der Ski-WM und sogar 3,3 Millionen mit den Sendungen zur Biathlon-WM in Hochfilzen begeistern. In Hochfilzen konnten wir als Host-Broadcaster auch Public Value für unser Land erbringen, wofür wir auch von der International Biathlon Union gelobt wurden. Sie sehen: Wintersport und Sport allgemein ist eine ganz wesentliche Säule unseres Programmerfolgs und gelungene Erfüllung der großen Erwartungen des Publikums“, so Wrabetz.

Zuletzt gab der ORF-Generaldirektor einen Ausblick auf die nächsten Wochen und erwähnte den Schwerpunkt zum Weltfrauentag mit einem eigenen TVthek-Archiv „Große Töchter Österreichs“ und den Filmporträts „Baumeisterinnen der Republik“, den „Bewusst gesund“-Schwerpunkt zum Thema Zucker und die internationale Großproduktion „Maximilian“ – „Großes attraktives Kino“, so Wrabetz.

ORF RadioKulturhaus: Großer Sendesaal mit fünf HD-Kameras ausgestattet

Radiodirektorin Monika Eigensperger resümierte den Erfolg der Radioflotte 2016, gab Ausblick über die Neuerungen bei Ö1 zum 50-Jahr-Jubiläum, bei Hitradio Ö3 sowie FM4 und berichtete auch von Neuerungen im ORF RadioKulturhaus: Der große Sendesaal des RadioKulturhauses wurde mit fünf HD-Kameras ausgestattet, die eine ausgesprochen kostengünstige Produktion von Video-Streams und TV-Aufzeichnungen ermöglichen. Ab sofort kann ein breites Publikum ausgewählte Veranstaltungen im Video-Live-Stream online auf radiokulturhaus.ORF.at gratis mitverfolgen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at