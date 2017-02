Ryan Gosling, Andrew Garfield oder „Toni Erdmann“? Wer holt sich die „Oscars 2017“

Die Verleihung am 26. Februar live in ORF eins; die Highlights am Tag danach im „Kulturmontag“ und auf Ö1, Ö3 und FM4

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 26. Februar 2017, entscheidet sich, wer in diesem Jahr die begehrten Oscar-Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Der ORF berichtet in einer mehrstündigen Sondersendung ab 0.55 Uhr in ORF eins live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles, wenn bei der 89. Verleihung der Academy Awards die Besten der Besten der Filmwelt gekrönt werden. Der „Kulturmontag“ zeigt am Tag nach der Verleihung in einer großen Zusammenfassung die emotionalsten Reden, die strahlenden Gewinnerinnen und Gewinner sowie die schönsten Freudentränen der Oscar-Nacht. Danach steht um 23.15 Uhr mit „And the Oscar goes to …“ ein amüsanter Dokumentarfilm über die glanzvolle Geschichte der Academy Awards auf dem Programm. Die Verleihung ist sowohl vor als auch nach der Oscar-Nacht Thema in „Guten Morgen Österreich“, in Ö1, Ö3 und FM4, im ORF.at-Netzwerk und ORF TELETEXT, Flimmit bietet eine eigene Oscar-Filmkollektion.

Als Einstimmung auf den großen Hollywood-Event stehen auch am Wochenende weitere Oscar-prämierte Filme bzw. Produktionen mit in diesem Jahr nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern auf dem Programm: So ist Meryl Streep „Die Eiserne Lady“, treiben George Clooney und Sandra Bullock in „Gravity“ durchs All, ist Julianne Moore in der deutschsprachige Free-TV-Premiere „Still Alice – Mein Leben ohne gestern“ mit der Diagnose Alzheimer konfrontiert und Oscar-Hoffnung Peter Simonischek in „Gott schützt die Liebenden“ zu sehen. Der Tag der Oscar-Verleihung beginnt bereits mit der „matinee“ in ORF 2, die sich mit den Dokumentationen „Frauen erobern Hollywood“ und „Filmrequisite – die Kunst der Illusion“ dem glamourösen Event widmet und „Toni Erdmann“ Peter Simonischek an „Orte der Kindheit“ begleitet. Die Wartezeit auf die Live-Übertragung der Verleihung verkürzen am Sonntag in ORF eins die ORF-Premiere „Gone Girl – Das perfekte Opfer“ und Steve McQueens Drama „12 Years a Slave“ über die Gräuel der Sklaverei.

Der ORF-Programmschwerpunkt im Detail

Freitag, 24. Februar, 23.30 Uhr, ORF 2

„Die Eiserne Lady“

Zwei Oscars im Jahr 2012, mit Meryl Streep (Oscar als beste Hauptdarstellerin für „Die Eiserne Lady“, nominiert als beste Hauptdarstellerin in „Florence Foster Jenkins“)

Samstag, 25. Februar, 20.15 Uhr, ORF eins

„Gravity“

Sieben Oscars und drei weitere Nominierungen im Jahr 2014

Samstag, 25. Februar, 21.50 Uhr, ORF eins

Deutschsprachige Free-TV-Premiere: „Still Alice – Mein Leben ohne gestern“

Ein Oscar im Jahr 2015

Samstag, 25. Februar, 23.25 Uhr, ORF eins

„Up in the Air“

Sechs Oscar-Nominierungen im Jahr 2010

Samstag, 25. Februar, 23.50 Uhr, ORF 2

„Gott schützt die Liebenden“

Mit Peter Simonischek (Hauptrolle in „Toni Erdmann“, nominiert als bester fremdsprachiger Film)

Sonntag, 26. Februar, 9.05 Uhr, ORF 2

„matinee: Orte der Kindheit – Peter Simonischek“

Seine Kindheit verbrachte er im oststeirischen Markt Hartmannsdorf, die Mittelschulzeit im Internat in Sankt Paul im Lavanttal, wo er mehrfach im Schülertheater auftrat. Nach der Schule sollte Peter Simonischek – wie der Vater – Dentist werden. Heimlich meldete er sich an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz zur Schauspielausbildung an. Mit Peter Schneeberger begibt sich der charismatische Künstler auf Spurensuche seiner Kindheitserinnerungen:

seine Zeit als Ministrant, die Wanderungen mit dem Vater und die Sommerferien bei den Großtanten in Slowenien.

Sonntag, 26. Februar, 9.35 Uhr, ORF 2

„matinee: Frauen erobern Hollywood“

Kaum jemand weiß, dass Hollywood in den 1910er und 1920er Jahren weitgehend von Frauen als Filmemacherinnen dominiert wurde. Vor 1920 waren mehr weibliche Produzenten und Regisseure in führenden Positionen tätig als zu jeder anderen Zeit in der Filmgeschichte. Frauen wie Lois Weber, Mary Pickford, Frances Marion, Alice Guy Blaché und Dorothy Arzner prägten Hollywood vor dem großen Crash auf allen Ebenen. Umso überraschender ist es, dass erst 2010 mit Kathryn Bigelow die erste Frau mit einem Oscar für die beste Regie gewürdigt wurde.

Sonntag, 26. Februar, 10.30 Uhr, ORF 2

„matinee: Filmrequisite – die Kunst der Illusion“

Österreichs größtes und umfangreichstes Requisitenlager befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Nordwestbahnhofs. Zwischen den verwaisten Gleisen erstreckt sich auf 3.500 Quadratmetern dieses Archiv der Illusion. Der Fundus hat eine lange Vorgeschichte: Bereits in den 1980er Jahren haben die Mitglieder, allesamt in der Filmausstattung tätig, begonnen, Requisiten zu sammeln. Bald reichte aber die Lagerkapazität nicht mehr aus. So wurde 2005 ein Verein gegründet und die persönlichen Sammlungen einiger der erfahrensten Ausstatter Österreichs zusammengelegt. Auf die gesammelten Schätze greifen nationale und internationale Filmproduktionen zurück.

Sonntag, 26. Februar, 20.15 Uhr, ORF eins

ORF-Premiere: „Gone Girl – Das perfekte Opfer“

Eine Oscar-Nominierung im Jahr 2015

Sonntag, 26. Februar, 22.45 Uhr, ORF eins

„12 Years a Slave“

Drei Oscars und sechs weitere Nominierungen im Jahr 2014

Sonntag, 26. Februar, 0.55 Uhr, ORF eins

„Die Oscar-Nacht 2017“ live

In einer mehrstündigen Sondersendung berichtet ORF eins über die diesjährige Oscar-Verleihung. ORF-Filmexperte Christian Konrad meldet sich vom roten Teppich der glamourösen Gala und begleitet Peter Simonischek durch Los Angeles. Der österreichische Burgschauspieler spielt den Titelhelden der schon jetzt vielfach ausgezeichneten Tragikomödie „Toni Erdmann“. Die deutsch-österreichische Koproduktion unter der Regie von Maren Ade ist als einer von fünf Filmen für den besten fremdsprachigen Film nominiert.

Im ORF-Studio analysieren und diskutieren live ORF-Kulturmoderatorin Clarissa Stadler und der Direktor des Österreichischen Filmmuseums, Alexander Horwath, die Chancen für „Toni Erdmann“ und die anderen in dieser Kategorie nominierten Filme. In einem Exklusivinterview erzählt außerdem die erstmals für einen Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominierte Französin Isabelle Huppert über ihre erste gemeinsame Arbeit mit dem niederländischen Starregisseur Paul Verhoeven an dem kürzlich mit einem Golden Globe ausgezeichneten Film „Elle“. Ein Film, in dem die Ausnahmeschauspielerin einmal mehr eine ungewöhnlich starke Frau verkörpert, die sich nicht an Konventionen hält.

Ab 2.00 Uhr berichtet ORF eins live von Glanz und Glamour am roten Teppich des Dolby Theatres in Los Angeles mit zahlreichen Interviews mit den großen Stars, ab 2.30 Uhr startet die mit Spannung erwartete Preisverleihung mit Moderator Jimmy Kimmel. Der ORF zeigt die Oscar-Nacht wie gewohnt im Zweikanalton (deutsch/englisch).

Montag, 27. Februar, ab 6.00 Uhr, ORF 2

„Guten Morgen Österreich“

Am Tag nach der großen Oscar-Nacht ist Filmproduzent und Regisseur Ernst Gossner zu Gast bei Eva Pölzl und David Breznik. Auch Laura Bilgeri und Christian Reichhold sind via Live-Schaltung zu Gast im mobilen Studio, um die große Filmnacht Revue passieren zu lassen.

Montag, 27. Februar, ab 22.30 Uhr, ORF 2

„Kulturmontag“ mit Oscars 2017 und Dokumentation „And the Oscar goes to ...“

Es könnte die politischste Oscar-Gala aller Zeiten werden – denn spätestens seit Donald Trumps Angelobung macht Hollywood Front gegen den US-Präsidenten. Der „Kulturmontag“ zeigt in einer großen Zusammenfassung die emotionalsten Reden, die strahlenden Gewinnerinnen und Gewinner sowie die schönsten Freudentränen der Oscar-Nacht.

Anschließend an das Kulturmagazin präsentiert der „Kulturmontag“ um 23.15 Uhr in ORF 2 den amüsanten Dokumentarfilm „And the Oscar goes to ...“ der selbst Oscar-gekrönten Filmemacher Rob Epstein und Jeffrey Friedman. Die 2014 entstandene Produktion lässt die glanzvolle, manchmal auch skandalumwitterte Geschichte der begehrten Academy Awards Revue passieren. Dabei wirft die Doku einen Blick hinter die Kulissen des Preises und bringt ein Wiedersehen mit zahlreichen nominierten und ausgezeichneten Filmen sowie deren Stars. Das Erleben unvergesslicher Momente der Oscar-Verleihung im Lauf der Jahrzehnte hat aber nicht nur seinen nostalgischen Reiz. Auch skurrile und witzige Augenblicke sind garantiert. So hat sich beispielsweise das Aussehen so manches Weltstars vom Beginn seiner Karriere bis heute im Lauf der Jahrzehnte so sehr verändert, dass die Aufmerksamkeit des Publikums beim Wiedererkennen stets aufs Höchste gefordert ist. In exklusiven Interviews erzählen unter anderem Weltstars wie George Clooney, Dame Helen Mirren, Benicio Del Toro, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Jennifer Hudson, Sir Ben Kingsley, Annette Bening, Ellen Burstyn und Cher, was sie empfunden haben, als sie die begehrte Goldstatue plötzlich in der Hand hielten.

Die „Oscars 2017“ in Ö1

Ö1 informiert im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung bereits im Vorfeld der Oscar-Verleihung 2017 über Trends und Favoriten. Am Montag nach der Oscar-Nacht, dem 27. Februar, steht „Guten Morgen Österreich“ ganz im Zeichen der Oscars, unter dem Motto „Guten Morgen Hollywood“ wird ab 5.03 Uhr ausschließlich Filmmusik gespielt. Prominente Kulturschaffende wie Kabarettist Josef Hader, Musiker Tibor Kováč (Philarmoniker-Geiger, Leiter der Ensemble The Philharmonics und Philharmonic Five) oder Naked Lunch (Herwig Zamernik und Oliver Welter), die mit ihrem Soundtrack für „Jack“ 2016 den Österreichischen Filmpreis erhielten, präsentieren ihre Lieblings-Filmmusik, und auch die Hörerinnen und Hörer sind aufgerufen, sich an der Musikgestaltung zu beteiligen. Ab sofort können unter gutenmorgen.oe1 @ orf.at Musikwünsche deponiert werden. Ausführliche Berichterstattung über die Preisträgerinnen und Preisträger und Analysen der Ergebnisse gibt es den ganzen Tag über in den Ö1-„Journalen“ und im Ö1-„Kulturjournal“ um 17.09 Uhr.

Die „Oscars 2017“ in Ö3

Wenn am 26. Februar 2017 die begehrtesten Filmpreise der Welt vergeben werden, sind die Ö3-Reporter Gabi Hiller und Philipp Hansa für die Ö3-Hörerinnen und -Hörer live dabei. Sie berichten bereits in der Woche vor der 89. Oscar-Verleihung im „Ö3-Wecker“ und in „Peter & Peter – der Ö3-Drivetime-Show“ live aus Los Angeles, blicken hinter die Kulissen der Vorbereitungen und melden sich von der einen oder anderen Oscar-Party. Außerdem treffen sie die österreichische Oscar-Hoffnung Peter Simonischek – er spielt die Titelrolle in der deutsch-österreichischen Koproduktion „Toni Erdmann“, die als bester fremdsprachiger Film nominiert ist. Sie werden über ihre Erlebnisse in einem Blog-Tagebuch auf oe3.ORF.at berichten und sich außerdem via Facebook-Live aus Los Angeles melden. Am Morgen nach der Verleihung – am Montag, dem 27. Februar – steht der „Ö3-Wecker“ ganz im Zeichen der Oscars: Gabi Hiller und Philipp Hansa berichten von den Highlights der Oscar-Nacht, und Ö3-Filmexperte P. A. Straubinger präsentiert eine ausführliche Analyse der Ergebnisse.

Die „Oscars 2017“ in FM4

Seit 20. Februar befasst sich FM4 täglich in der „FM4 Morning Show“ (6.00 bis 10.00 Uhr) glossenartig mit einem Aspekt der Oscars – etwa der Geschichte der Oscars, was einen Oscar-Film ausmacht, die größten Skandale, die Oscars und die Frauen usw. In der Oscar-Nacht wird FM4-Filmredakteurin Pia Reiser auf fm4.ORF.at während der Verleihung den traditionellen Live-Ticker schreiben und mit der Community bis in die Morgenstunden zur „Best Picture“-Kategorie ausharren. Am Montag, dem 27. Februar, wird die „FM4 Morning Show“ die Oscars noch einmal Revue passieren lassen – welche Überraschungen gab es, welche war die bemerkenswerteste Rede und was waren die Highlights der Oscar-Nacht?

Die „Oscars 2017“ in der ORF-TVthek

Wer sich online über die diesjährige Oscar-Verleihung informieren will, dem bietet das ORF.at-Netzwerk nicht nur einen Live-Ticker über das Geschehen bei der Filmnacht des Jahres, sondern auch aktuelle Storys zu den Gewinnern, Hintergrundberichte und vieles mehr. Der ORF TELETEXT berichtet ebenfalls aktuell und detailliert über Show, Stars und Filme. Die ORF-TVthek bietet Live-Streams diverser Filme des ORF-TV-Schwerpunkts zu den heurigen Oscars.

Die „Oscars 2017“ auf Flimmit

Die heimische Online-Videothek Flimmit hat für die bekannteste Filmpreisverleihung der Welt eine eigene Oscar-Kollektion mit mehr als 40 Titeln zusammengetragen. Unter den Filmen findet sich auch die deutsch-österreichische Koproduktion und Mitfavorit auf den Auslands-Oscar „Toni Erdmann“. Mehr dazu unter www.flimmit.com.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at