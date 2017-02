IV NÖ zu Flughafen Wien: Urteil gegen die 3. Piste hat fatale Folgen für die Frachtwirtschaft

IV-NÖ-Präsident Salzer: Das Urteil gegen 3. Piste ist Rückschritt für ein exportorientiertes Land wie Österreich.

Wien/St. Pölten (OTS) - „Wenn man bedenkt, dass am Flughafen Wien-Schwechat rund 280.000 Tonnen pro Jahr verladen werden – das entspricht einem Volumen von rund 770 Tonnen pro Tag – so wird deutlich, welche besondere Rolle die Leistungsfähigkeit des Flughafendrehkreuz Wien-Schwechat für die Region und seine Wirtschaftskraft hat“, sagt Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ). Ein großer Anteil dieser Fracht ist auf die niederösterreichische Industrie mit einem Produktionswert von insgesamt mehr als 35 Milliarden Euro und einer Exportquote von über 36 Prozent zurückzuführen (laut Berechnungen des Industriewissenschaftlichen Instituts).

„In der heimischen Industrie sind zahlreiche erfolgreiche Unternehmen mit globaler Präsenz vertreten. Für sie ist der rasche Zugang zu internationalen Märkten unabdingbar. Die Entwicklung in der Industrie geht jedenfalls in Richtung Hochtechnologie und Just-in-Time-Delivery. Daher muss auch die Fluginfrastruktur bei Bedarf entsprechend ausgebaut werden können, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Passiert das nicht, so sind dadurch wesentliche Einbußen für den Industriestandort und seine Wettbewerbsfähigkeit zu erwarten. Dies hat ebenso fatale Folgen für die Qualität und Anzahl der Arbeitsplätze in diesem Land“, so Salzer.

Pressefotos: www.iv-niederoesterreich.at/de/presse

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung Niederösterreich

Gerti Süss

+43 (1) 71135 - 2445

g.suess @ iv-net.at

http://www.iv-niederoesterreich.at/