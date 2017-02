„Der Alte“ bekommt einen Neuen: Verstärkung im Team von Jan-Gregor Kremp in neuen Fällen der ORF/ZDF-Krimireihe

Ab 24. Februar immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum Auftakt der neuen Staffel muss „Der Alte“ alias Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) in der Episode „Kein Entrinnen“ am Freitag, dem 24. Februar 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 erstmals ohne Gerd Heymann (Michael Ande) auskommen. Doch schon bald ist Verstärkung da – denn bereits in der zweiten von acht neuen Folgen der ORF/ZDF-Krimireihe („Schöner Schein“ am 3. März) stößt der junge IT-Spezialist Lennard Wandmann – dargestellt von Thimo Meitner – zum Ermittlungsteam der Münchner Mordkommission: schrullig, ordnungsliebend, anstrengend – aber ein Genie auf seinem Gebiet, der den Kommissaren Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) bei komplexen Recherchen und kombinatorischen Herausforderungen behilflich sein wird.

Acht neue Fälle für Hauptkommissar Richard Voss und sein Team; IT-Spezialist Lennard Wandmann ist der Neue

Die Kommissare versuchen in den neuen Fällen unter anderem, den Mord an einer Radiomoderatorin, die scheinbar einem charismatischen Guru verfallen war, aufzuklären und die Hintergründe des gewaltsamen Todes eines Schönheitschirurgen aufzudecken. Sie ermitteln in einer Tanzschule, nachdem ein Streetdancer erschlagen aufgefunden wurde, und in einem pharmakologischen Forschungsinstitut, als eine junge Doktorandin tot in einem Badesee treibt. In einer der neuen Folgen wird ausgerechnet beim Sonnengruß ein Yogalehrer erschossen, in einer anderen kommt ein tragisches Familiengeheimnis ans Licht.

In der zweiten Episode der neuen Staffel holt Richard Voss den jungen Lennard Wandmann zur Mordkommission München: Obwohl noch nicht der Erste des Monats ist, tritt er an einem Montag seinen Dienst an, sucht sich seinen Arbeitsplatz selbst aus und hält seine Utensilien fein säuberlich geordnet. Er hat nicht vor, seinen Schreibtisch zu verlassen, und weigert sich, Außentermine wahrzunehmen. Kein Wunder, dass Annabell und Tom auf den neuen Kollegen höchst verwundert reagieren. Dargestellt wird IT-Spezialist Lenny von Jungschauspieler Thimo Meitner.

Mehr zum Inhalt der ersten neuen Folge „Kein Entrinnen“ (Freitag, 24. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2)

Die Radioredakteurin Sylvia wird erdrosselt aufgefunden. Die Spur führt Kommissar Voss auf einen Bauernhof, wo Sylvia in einer Gruppe von Esoterikern ihr Glück suchte – und einem Guru verfiel. Der charismatische Christoph (Ex-„Tatort“-Kommissar Dominic Raacke), der die Gemeinschaft führt, kennt keine Skrupel, für seine eigensüchtigen Zwecke die Menschen auf dem Hof zu verraten. Musste Sylvia sterben, weil sie dem Guru auf die Schliche kam? Auch Christophs Expartnerin und Mitarbeiterin Carin (Bibiana Beglau) ist Mitglied der Bauernhof-Gemeinschaft und hat ein Motiv: Für sie wurde Sylvia eine Rivalin im Kampf um Christophs Gunst. Zudem findet Voss heraus, dass Sylvia ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Lore (Daniela Ziegler) hatte, einer gefeierten Konzertpianistin. Und Sylvias Exmann Achim trauert noch immer um den tragischen frühen Tod der gemeinsamen kleinen Tochter. Als Kommissar Voss begreift, was Sylvias Mutter und Sylvias Exmann miteinander verbindet, erscheint der Fall für die Ermittler in einem ganz anderen Licht.

Regisseur Johannes Grieser inszenierte die Folge „Kein Entrinnen“ nach einem Drehbuch von Claus Stirzenbecher.

„Der Alte“ ist eine Produktion der Neue Münchner Fernsehproduktion im Auftrag von ZDF, ORF, SRF und ZDF Enterprises.

