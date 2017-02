Wien – Donaustadt: Mann ermordet Mutter

Wien (OTS) - Ein Mann hat heute seine Mutter in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien Donaustadt ermordet. Um 12.43 Uhr verständigte er selbst die Polizei.

Tatort: Polgarstraße ONr.: 25

Pressesprecher Thomas Keiblinger vor Ort.

