Blümel/Juraczka: Ho Chi Minh - Denkmal ist Sinnbild rot-grüner Geisteshaltung

Anfrage an Häupl, Mailath-Pokorny und Sima - Volle Aufklärung gefordert, Denkmal verhindern

Wien (OTS) - „Den Heldenplatz will Rot-Grün gerade umbenennen, gleichzeitig schaffen sie Ho Chi Minh ein Denkmal in Wien. Das ist das Sinnbild der Geisteshaltung der derzeitigen rot-grünen Stadtregierung. Wenn man aus angeblicher Sorge um die Demokratie den Heldenplatz umbenennen und gleichzeitig einer mehr als zweifelhaften historischen Persönlichkeit wie Ho Chi Minh ein Denkmal setzen möchte, dann ist das im besten Fall untragbar und völlig verlogen“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel und Klubobmann Manfred Juraczka.

Die historischen Fakten sind eindeutig. Ho Chi Minh war ein kommunistischer Revolutionär, der nach seiner Machtübernahme 1945 zahlreiche blutige Aktionen gegen die oppositionellen Parteien, Intellektuelle, Journalisten und Schriftsteller startete. Diese brutalen Maßnahmen brachten tausenden Menschen den Tod, zehntausende in Gefängnisse, töteten alle Keime der Demokratie und sicherten die Alleinherrschaft der Kommunisten. 1960 begann die kommunistische Partei Vietnams unter Anweisung von Ho Chi Minh den Krieg gegen die Republik Vietnam. Infolge dieses grausamen Bürgerkriegs zwischen Nord- und Südvietnam, wurden ca. 4 Millionen Menschen getötet und das Land wirtschaftlich und sozial an den Abgrund gebracht.

„Es kann nicht sein, dass in Wien einem kommunistischen Diktator gehuldigt wird und letztendlich die Wienerinnen und Wiener für die Pflege dieses Denkmals aufkommen müssen“, stellt Klubobmann Juraczka klar. Der Skandal rund um das auch international peinliche Che Guevara Denkmal in Wien dürfe sich schlichtweg nicht wiederholen. „Offensichtlich hat die Stadt Wien nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wir werden daher auch eine entsprechende Anfrage an die involvierten Stadträte Sima und Mailath-Pokorny sowie an Bürgermeister Häupl stellen um für die nötige Aufklärung zu sorgen und ihr Bewusstsein zu schärfen. Wir werden nicht zulassen, dass dieses Denkmal in Wien Realität wird“, so Juraczka abschließend.

