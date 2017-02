Zum 175. Geburtstag von Karl May: „Winnetou“ I bis III und „Der Schuh des Manitu“ im ORF

Ab 25. Februar in ORF eins und ORF 2

Wien (OTS) - Am 25. Februar 2017 jährt sich der Geburtstag von Karl May zum 175. Mal, am 30. März sein Todestag zum 105. Mal. Aus diesem Anlass gibt es ab 25. Februar in ORF eins ein Wiedersehen mit den Kult-Blutsbrüdern Winnetou und Old Shatterhand alias Pierre Brice und Lex Barker, wenn die Teile 1 bis 3 von Mays Abenteuerromanen „Winnetou“ (auch als Hörfilme) auf dem Programm stehen. Los geht es am Samstag, dem 25. Februar, um 13.15 Uhr mit „Winnetou I“ in ORF 2, jeweils eine Woche später folgen am 4. März um 13.20 Uhr sowie am 11. März um 13.30 Uhr der zweite und dritte Teil der Wildwest-Filme, die Pierre Brice und Lex Barker zu Weltruhm verhalfen.

Neben den drei Filmklassikern von Regisseur Harald Reinl aus den 1960er Jahren zeigt ORF eins am Freitag, dem 10. März, um 20.15 Uhr außerdem „Der Schuh des Manitu – Extra Large“: Die Kultkomödie aus dem Jahr 2001 von und mit Comedy-Schauspieler Michael „Bully“ Herbig ist eine Parodie der Originalverfilmungen und zählt zu den bisher erfolgreichsten deutschen Filmen. Die prominent besetzte Komödie spielte mehr als 60 Millionen Euro ein und wurde u. a. mit dem Bambi, dem Deutschen sowie dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. 2008 wurde „Der Schuh des Manitu“ als Musical adaptiert, die „Extra Large“-Fassung beinhaltet eigens für das Fernsehen gedrehte zusätzliche Szenen.

