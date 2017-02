FP-Guggenbichler: Verkauf von Hunden und Katzen in Tierhandlungen muss verboten werden

Sima ist aufgefordert vorausschauend zu agieren

Wien (OTS) - Als durchaus positiv bewertet der Umweltsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler den gesetzlichen Vorstoß, dass es keine privaten Tierverkäufe mehr auf Online-Plattformen geben soll. Allerdings geht das nicht weit genug, ist Guggenbichler überzeugt: „Wer jemals in einer Tierhandlung gesehen hat, in welchen Kobeln sich Welpen und Kätzchen aufhalten müssen, dem muss klar sein, dass artegerechte Tierhaltung anders aussieht!“ Gerade für Hunde ist es enorm wichtig, dass sie in den ersten Monaten ihres Lebens mit Menschen und äußeren Einflüssen aller Art konfrontiert werden, um sich im Erwachsenenalter nicht als Problemhunde zu erweisen. Zudem übernehmen Züchter und Tierheime auch die Aufgabe, Interessenten genau über die Bedürfnisse der Tiere sowie Kosten- und Zeitfaktoren zu informieren. Tiere, die in Geschäften angeboten werden, würden viel zu leicht zu unüberlegten Mitleidseinkäufen verführen, ist Guggenbichler überzeugt: „Nicht selten landen diese armen Lebewesen dann in den Tierheimen, wo sie zum Teil sogar ihr Dasein fristen müssen.“

Guggenbichler fordert von Stadträtin Sima, sich explizit diesen Punkt betreffend an die Bundesregierung und ihren zuständigen Minister zu wenden". (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 1535826

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at