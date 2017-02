Wiener Stadthalle: Bezaubernd verzaubernd!

Magie und Illusionen, Gänsehaut und Hochspannung

Wien (OTS) - Shows voller Illusionen und Magie verblüffen das Publikum in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding.

Bei „America’s Got Talent“, der weltgrößten Castingshow, haben die Niederösterreicher Thommy Ten & Amélie van Tass unter 100.000 BewerberInnen den zweiten Platz erreicht und sind mit ihren Shows zu Superstars aufgestiegen. Aufgrund des großen Erfolges wird ihre Tournee mit dem Programm „Einfach Zauberhaft“ 2018 fortgeführt. Thommy Ten lässt Dinge erscheinen und schweben und Amélie versetzt das Publikum durch ihre Kunst des Gedankenlesens in Staunen.

Die Weltmeister der Mentalmagie gastieren am 4. und 5. März 2017 in der Halle F der Wiener Stadthalle, mit einer Zusatzshow am

24. Februar 2018. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Mit „Faszination“, ihrer neuen Magie-Show, gastieren die Ehrlich Brothers am 22. März 2017 in der Halle D und damit bereits zum dritten Mal in der Wiener Stadthalle. Andreas und Chris Ehrlich lassen Münzen durch einen Glastisch wandern, teleportieren Schwiegermütter durch die Halle, lassen einen 8-Tonnen-schweren Monstertruck erscheinen und ein Quad im Feuerblitz verschwinden. Und auch wenn einer der beiden von einer Riesensäge halbiert wird, damit der andere mit vier Beinen davontanzen kann, ist ein Augenzwinkern immer dabei.

Am 18. März 2018 wagt sich Hans Klok, der schnellste Illusionist der Welt, mit „House of Mystery“ an eine neue, sehr außergewöhnliche, Show in der er die gesamte Bandbreite spektakulärer Illusionen präsentiert. Von der Kunst des Gedankenlesens bis zur Hommage an Alfred Hitchcocks „Psycho“. Erschreckend magisch, schaurig schön und unheimlich unterhaltend!

„Die Wiener Stadthalle schreibt seit fast sechs Jahrzehnten Show-Geschichte. Magie verzaubert bezaubernd und wir freuen uns, hochkarätige IllusionistInnen in unseren Hallen zu Gast zu haben. Tickets sollte man sich auf jeden Fall rasch sichern.“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Thommy Ten & Amélie van Tass „Einfach Zauberhaft“

Samstag, 4. März 2017 | 19.30 Uhr & Sonntag, 5. März 2017 | 18 Uhr Samstag, 24. Februar 2018 | 19.30 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle F

Ehrlich Brothers „Faszination“ Die neue Magie Show

Mittwoch, 22. März 2017 | 19.30 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

Hans Klok „House of Mystery“ - Tournee 2017/18

Sonntag, 18. März 2018 | 19 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle F

