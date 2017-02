Österreichische Möbelindustrie erstmalig auf Wohnen & Interieur in Wien

Design-Highlights made in Austria

Wien (OTS) - Vorhang auf für Lifestyle, Einrichtungsideen und Wohn-Visionen: Vom 11. bis zum 19. März 2017 zelebriert die „Wohnen & Interieur“ moderne Formensprache, feine Lebenswelten und aktuellen Zeitgeist. Unter dem Motto „Begegnung der Sinne“ dreht sich auf Österreichs führender Messe in vier Hallen alles rund um Wohn-Fashion und Design-Highlights. Selbstredend, dass viele namhafte Mitglieder der Österreichischen Möbelindustrie mit einem eigenen Stand bzw. über die Fachhändler vor Ort vertreten sind.

In diesem Jahr präsentiert sich auch die Österreichische Möbelindustrie erstmalig selbst mit einem Stand, auf dem die neue Website vorgestellt wird. Mit einem sicheren Gespür für Qualität, exklusive Materialien und gefragten Innovationen gehören die Österreicher zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit, handwerklicher Perfektion sowie moderner Technik. Entsprechend zielsicher orten sie aktuelle Trends und Strömungen. „Vor dem Hintergrund des postfaktischen Zeitalters, in dem auf Wahrheit immer weniger Verlass ist, gewinnen Werte, wie Qualität, Langlebigkeit, nachhaltige Grundsätze und Authentizität wieder deutlich stärker an Bedeutung“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie und stellt spannende Trend-Themen für die Messe in Wien vor.

hier finden Sie die vollständige Aussendung:

http://moebel.at/de/presse/pressemeldungen/vorbericht-w-i-20022017/

und hier die das Bildmaterial + Aussendung zum Download:

http://moebel.at/de/presse/pressedownload/download-pressemeldungen/vorbericht-w-i-20022017/

Die Österreichische Möbelindustrie ist eine Berufsgruppe des Fachverbandes der Holzindustrie und somit eine Teilorganisation der Wirtschaftskammer Österreich. Zu ihr zählen 50 Betriebe mit rund 6.700 Mitarbeitern. Die überwiegende Anzahl dieser Unternehmen sind mittelständische Betriebe, die sich in privater Hand befinden. Österreichische Möbelhersteller stehen mit ihren Produkten für hohe Qualität, traditionelles Handwerk, modernste Präzisionstechnik, ökologische Verantwortung und ein Möbeldesign, das durch künstlerische Strömungen im ureigenen Land entstanden ist. www.moebel.at (PWK144/us)

